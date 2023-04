Carceri: Uilpa, due agenti feriti in struttura minori nel catanese

Allarme sicurezza nei penitenziari etnei

“Ieri sera due agenti del carcere minorile di Acireale, nel catanese, intervenuti a sedare una rissa tra due detenuti, sono rimasti feriti e sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere con prognosi di 10 giorni ciascuno. La Polizia penitenziaria è nel mirino in tutta Italia nell’indifferenza della politica. Non vengono adottate misure adeguate alla sfida e non risolve i gravissimi problemi di organico”.

A renderlo noto è il segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria-Uil Armando Algozzino. Viene ricordato come un mese fa vi sia stato un agente ferito nel carcere di Piazza Lanza. Sono stati finora otto gli agenti feriti nell’arco di un mese nelle strutture carcerarie della provincia, tra quelle per minorenni e quelle per adulti.