Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, si va verso la proroga: “Vinta la battaglia, non la guerra”

L'annuncio del capogruppo del M5S all'Ars, Antonio De Luca, e il commento sul futuro del Centro di Taormina.

La proroga per scongiurare la chiusura della cardiochirurgia pediatrica di Taormina appare sempre più concreta e vicina. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, infatti, ha già avviato un’interlocuzione con il ministro della Salute Orazio Schillaci in merito alla proroga della convenzione con il Bambino Gesù per il reparto dell’ospedale San Vincenzo di Taormina.

“Si allontana la chiusura della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Dopo l’incontro di oggi tra Asp, assessorato alla Salute e Fondazione Bambino Gesù si va infatti verso la proroga della convenzione che dovrebbe tenere in vita l’importantissima unità ospedaliera”. Così esordisce, in una nota, il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione.

Già negli scorsi giorni l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Giovanna Volo, aveva manifestato l’intenzione di appellarsi al Governo nazionale per ottenere una deroga e non far chiudere il centro medico il 31 luglio poco dopo l’apertura della nuova cardiochirurgia pediatrica a Palermo, prevista per l’1 luglio.

Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: “Vinta battaglia, ma non la guerra”

C’è l’intenzione di non chiudere e questo rende felice chi ha lottato e manifestato per ottenere questo risultato. D’altra parte, però, se la “battaglia” è vinta, la strada per concludere la “guerra” su questo fronte continua.

“Tra qualche settimana – dice Antonio De Luca – il reparto avrebbe chiuso e sono felice di aver dato un contributo determinante per mantenerlo aperto. La battaglia è praticamente vinta, ma la guerra per salvare il Centro di Taormina non si è di certo conclusa e io continuerò a combatterla quotidianamente. Il risultato dell’incontro di stamane l’ho atteso proprio qui al Sirina, davanti alle porte del Centro di eccellenza, discutendo con gli operatori e il direttore sanitario, Paolo Cardia, del grande lavoro che ci attende”.

Immagine di repertorio