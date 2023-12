Caricatori elettrici in auto, in arrivo nuovi modelli efficienti e potenti

Saranno pratici anche per i proprietari di veicoli d’epoca, moto e camper

Il crescente numero di apparecchiature alimentate ad energia elettrica fa sì che negli ultimi anni la domanda di energia delle moderne reti di bordo delle auto sia costantemente aumentata. Le batterie dei veicoli hanno dovuto tenere il passo e, di conseguenza, la richiesta di caricabatterie è cresciuta. La nuova generazione di caricabatterie Bosch per il mercato charge-it-yourself sarà lanciata in autunno, succedendo ai già collaudati modelli C1, C3 e C7.

Con il loro design moderno e la qualità premium Bosch, i nuovi caricabatterie C-line offrono maggiore potenza, più funzioni, tempi di ricarica più rapidi e un funzionamento semplice con un pulsante. I cinque diversi modelli della linea C – tra cui due caricabatterie per batterie agli ioni di litio – coprono una vasta gamma di diverse esigenze dei consumatori.

Anche il modello base C10 è dotato di controllo automatico della ricarica, protezione contro le scintille e protezione contro il surriscaldamento, ha un grado di protezione IP65 per la tenuta alla polvere e all’acqua e può essere utilizzato per la ricarica a filo. I caricabatterie C30 e C40-Li sono inoltre dotati di protezione dall’inversione di polarità, funzione di memoria e funzione rigenerativa. I caricabatterie C70 e C80-Li possono essere utilizzati anche per la carica di supporto – per esempio, quando si cambia la batteria. Inoltre, la potenza in uscita dei due caricabatterie di fascia alta è significativamente superiore rispetto al modello C7 precedente.

Il suffisso “Li” collegato ai modelli C40-Li e C80-Li indica che questi dispositivi possono caricare non solo tutti i tipi di batterie convenzionali, ma anche le batterie agli ioni di litio. Tutti i caricabatterie Bosch di nuova generazione sono disponibili con un imballaggio privo di plastica, con un cavo di alimentazione e una spina, cavi del caricabatterie con morsetti rimovibili per alcuni caricabatterie, una custodia e un gancio di montaggio.

I potenti caricabatterie Bosch C-line sono particolarmente utili per i guidatori che generalmente percorrono solo brevi distanze e che quindi mettono a dura prova la batteria di avviamento. Ma sono anche pratici per i proprietari di auto d’epoca, moto e camper i cui veicoli non vengono utilizzati durante l’inverno perché possono utilizzare la funzione di carica di mantenimento per mantenere le batterie dei loro veicoli in forma anche quando sono lasciati fermi per un periodo di tempo prolungato.

E se il livello di carica della batteria è sceso vertiginosamente, i nuovi caricabatterie Bosch assicurano la ricarica in modo sicuro e senza intoppi, proteggendo e preservando la batteria.