Viaggiava carica di fuochi d’artificio illegali: fermata auto sull’A18 in direzione San Gregorio

Un siracusano di 34 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso con un carico di fuochi d'artificio illegali verso San Gregorio

Nella mattinata di ieri, il personale della Squadra Amministrativa della Divisione PASI della Questura di Catania – a seguito di una meticolosa attività info-investigativa – ha individuato e fermato un veicolo sospetto che transitava lungo l’autostrada A18, in direzione San Gregorio.

200 chili di fuochi d’artificio illegali posti sotto sequestro



Sottoposto a controllo, i poliziotti hanno rivenuto – stipato all’interno del bagagliaio e sul sedile posteriore del veicolo – un ingente quantitativo di materiale esplodente costituito da batterie pirotecniche (cosiddette cassette cinesi) destinato al mercato illegale. A quel punto, al fine di mettere in sicurezza tutto il materiale esplodente trovato, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Gli specialisti della Polizia di Stato hanno pesato e catalogato il materiale esplosivo recuperato, del peso complessivo di 227,60 kg. Dopo averlo sottoposto a sequestro, lo hanno affidato a una ditta specializzata, appositamente individuata per la conseguente rituale distruzione, come disposto dal pubblico ministero di turno. Il conducente e titolare dell’autovettura, un 34enne siracusano, è stato denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per trasporto illegale, fabbricazione, possesso di materiale esplodente di materiale nonché per omessa denuncia.

