VIDEO | Cambio della guardia alla Caritas di Catania: il nuovo direttore è Padre Nuccio

Stamani, l'incontro del nuovo direttore con la stampa. Ecco cosa ha detto il nuovo direttore della Caritas catanese.

Cambio della guardia alla Caritas diocesana di Catania. Don Piero Galvano passa il testimone a don Nuccio Puglisi, nominato dall’Arcivescovo etneo, mons. Luigi Renna, lo scorso 4 ottobre.

Padre Nuccio, come lo chiamano tutti, è nato il 13 aprile del 1978 a Catania. Ordinato presbitero il 3 gennaio 2012, svolge il suo servizio di parroco a Cristo Re a Paternò ed è assistente ecclesiastico degli Scout d’Europa per il distretto della Sicilia orientale.

Don Nuccio Puglisi è il nuovo direttore della Caritas di Catania

Da sempre impegnato in prima linea nel coinvolgimento dei giovani alla vita parrocchiale, operando anche nella variegata e complessa periferia catanese, don Nuccio conosce le tante fragilità che affliggono le persone che quotidianamente usufruiscono dei servizi della Caritas e proprio a loro si rivolge nel suo primo messaggio da Direttore: “Vorrei dirgli di non avere paura. Cristo Crocifisso viene in soccorso a tutti – dice – e tutti possono incontrarlo Risorto, anche se all’inizio non lo riconoscono. Ma è solo perché la fame (di cibo e di senso) ci annebbia gli occhi e il cuore. Vorrei che tutti questi nostri fratelli lo incontrassero e lo riconoscessero allo spezzare di un pane, quel pane a cui solo Dio può provvedere, che solo Cristo può spezzare, ma che siamo solo noi a poter donare”.

Saluta la Caritas di Catania don Piero Galvano, che per un decennio ha guidato l’ente benefico. “Dopo 10 anni – evidenzia – è giusto passare il ‘testimone’ ad un altro Direttore più giovane, sia per non correre il rischio di fossilizzarsi, ma soprattutto per dare nuovo impulso creativo alla Caritas nel servire i poveri”.

Tanti i ringraziamenti di don Piero, ai monsignori che lo hanno voluto alla Caritas, Salvatore Gristina prima e Mons. Luigi Renna, poi, e i cittadini catanesi che definisce “generosi”.