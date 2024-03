Lutto in Sicilia, è morto il “campione della pubblicità” Carlo Trischitta

Aveva 64 anni e da tempo lottava contro una terribile malattia.

Il mondo della pubblicità siciliana è in lutto per la morte di Carlo Trischitta, ritenuto un vero e proprio “campione della pubblicità” in tutta la Sicilia.

Aveva 64 anni.

La morte di Carlo Trischitta

Trischitta è deceduto all’età di 64 anni dopo una lotta contro un brutto male. Si era distinto – in gioventù – come sportivo, nel mondo del rugby. Poi era passato al mondo della pubblicità ed era diventato uno dei volti più noti del settore, soprattutto a Catania e a Palermo, grazie anche alla carriera di agente della Dse Pubblicità.

I funerali

I funerali di Carlo Trischitta si terranno nella chiesa Nostra Signora di Lourdes nella giornata di martedì 5 marzo, a partire dalle ore 16.

Il cordoglio

“Bellissimo uomo, amico fedele, grande professionista, onesto e per bene…La scomparsa di Carlo Trischitta, in un periodo complicato della mia esistenza, aggiunge un altro vuoto e un grande dolore”. Sono le parole di Fabio Granata, Assessore alla Cultura della Città di Siracusa.

“Mancherai amico mio. Mancherai tanto a tutti. Mancherà la tua allegria, la tua esultanza alla vita, la tua festosità… mancherai tu. Riposa in pace, grande uomo”, commenta sui social l’amica Stefania.

