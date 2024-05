Caso Saguto, accolto il ricorso della Procura: Carmelo Provenzano si consegna dopo la sentenza

L'ex amministratore giudiziario ed ex professore della Kore di Enna è coinvolto nello scandalo sulla mala gestione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo.

Si è consegnato nel carcere di Milano Opera, Carmelo Provenzano, arrestato su ordine della procura generale di Caltanissetta il 20 ottobre scorso.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Carmelo Provenzano: il ricorso della procura

Il provvedimento è scattato in merito al caso di Silvana Saguto, arrestata insieme al marito e ingegnere Lorenzo Caramma, e all’avvocato Gaetano Cappellano Seminara nell’ambito dello scandalo sulla mala gestione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Carmelo Provenzano si è costituito non appena ha saputo il verdetto della Cassazione.

La sentenza della Cassazione, che ha accolto il ricorso della Procura generale di Caltanissetta, ha stabilito che Carmelo Provenzano, ex amministratore giudiziario ed ex professore della Kore di Enna, deve andare in carcere. Proprio come gli altri imputati che attendono il nuovo processo al termine del quale al massimo potrebbero venire meno alcuni mesi di detenzione.

Il nuovo processo a Silvana Saguto

Nuovo processo per Silvana Saguto, l’ex magistrato presidente della sezione misure di prevenzione condannata in via definita a sette anni e 10 mesi per corruzione. Il nuovo processo sarà celebrato sempre a Caltanissetta. Mercoledì 5 giugno, l’ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, tornerà a sedere sul banco degli imputati con l’accusa di falso in atto pubblico. Lo ha deciso il gup che ha accolto l’istanza della difesa degli imprenditori Virga i cui beni vennero sequestrati nove anni fa proprio dalla sezione allora presieduta da Silvana Saguto.