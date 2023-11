Caro voli, bus gratis da Milano ad Agrigento per 76 fuorisede

Nasce un'iniziativa del Comune di Agrigento, in collaborazione con l'azienda Sais Trasporti, per i fuorisede contro il caro voli.

Iniziativa del Comune di Agrigento, in collaborazione con l’azienda Sais Trasporti, per i fuorisede contro il caro voli. Al fine di non rinunciare a trascorrere le vacanze natalizie con le famiglie è stato messo a disposizione un bus gratuito. Si chiama “Natale con i tuoi” e sono 76 i posti disponibili. Il pullman partirà mercoledì 20 dicembre alle 14:00 da Milano e arriverà ad Agrigento. Si rientrerà nel capoluogo lombardo il 2 gennaio 2024. La partenza è prevista da Piazzale Fratelli Rosselli alle 14:00.

Come partecipare?

Bisogna inviare un’e-mail a nataleconituoi@saistrasporti.com allegando i documenti. I requisiti per accedere all’iniziativa sono i seguenti: essere cittadini residenti e non residenti ad Agrigento con comprovato legame con la città; agrigentini in grado di dimostrare di essere studenti universitari nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Toscana; agrigentini con comprovato rapporto di lavoro nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Toscana; che hanno raggiunto la maggiore età o minori accompagnati.

“Natale è famiglia”

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè e l’assessore, Carmelo Cantone, hanno spiegato il perché nasce il progetto. “Quando abbiamo sentito che si tornava a parlare del caro voli, abbiamo subito pensato a questa iniziativa, perché ci ha ricordato quanti nostri figli siano studenti fuorisede e cosa voglia dire stare lontano dai propri familiari durante le festività. Riteniamo questa iniziativa un atto di giustizia nei confronti dei nostri concittadini che vengono penalizzati dalle scellerate politiche di prezzi esorbitanti praticati dalle compagnie aeree”.