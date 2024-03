Caro voli e ritardi aerei: una coppia di Acireale viene rimborsata, ma l’emergenza continua

Una sentenza significativa quella emessa a Catania. ItaliaRimborso: "Ampiamente soddisfatti, riaffermata l'importanza della tutela dei consumatori"

Come annunciato da ItaliaRimborso, nelle scorse ore è stata emessa una sentenza significativa dal Giudice di Pace di Catania nell’ambito del diritto dei passeggeri aerei in caso di ritardi dei voli. Infatti, una coppia di Acireale ha richiesto e ottenuto un rimborso di 500 euro totale (250 ciascuno) come compensazione pecuniaria a causa del ritardo di un volo Ryanair.

Una sentenza importante, accolta con grande soddisfazione da ItaliaRimborso: “Questa decisione non solo riconosce i diritti dei passeggeri aerei, ma riafferma anche l’importanza della tutela dei consumatori nel settore del trasporto aereo” – si legge dal comunicato. “Siamo grati al Giudice di Pace di Catania per aver riconosciuto la responsabilità di Ryanair e per aver condannato l’azienda al pagamento della compensazione pecuniaria dovuta”.

Emergenza caro voli: a Pasqua cifre alle stelle per Palermo e Catania

Quello dei ritardi dei voli, ormai fenomeno costante e quasi inevitabile, è solo uno dei tanti temi caldi nell’ambito dei viaggi in aereo. Tra gli argomenti più battuti c’è senza dubbio quello del caro voli, sempre più in crescendo anno dopo anno.

Secondo una recente stima effettuata da Crc-Assoutenti, per raggiungere Catania in aereo durante le festività pasquali potrebbe essere necessario spendere una cifra pari a circa 365 euro. Questo, è il caso specifico della tratta Torino-Catania nei giorni che vanno dal venerdì 29 marzo al 2 di aprile. Ma non è un caso isolato. Come stimato dall’agenzia, potrebbero non essere sufficienti 319 euro per raggiungere la città etnea partendo da Verona, così come è di 317 euro la cifra stimata per un volo diretto Venezia-Catania. Per l’aeroporto di Palermo invece, il discorso è molto simile: in media 295 euro da Bologna, 288 euro da Torino, 259 euro da Milano.

Per entrambe le città siciliane è invece leggermente più economico un volo con partenza da Roma (sui 144 euro di media) ma, quello del caro voli durante le festività, resta uno dei grandi problemi del settore. Il tutto in attesa della stagione estiva quando, come prevedibile, i prezzi potrebbero lievitare ulteriormente.