Carta del docente, ecco quando scatta il rinnovo

La Carta docente, istituita dal Ministero dell’Istruzione con la legge 107 del 13 luglio 2015, articolo 1, comma 121, è un‘iniziativa che permette ai docenti di accedere a diverse misure di welfare in via digitale.

Queste misure includono l’utilizzo della cd. Carta docente, una Carta elettronica attraverso la quale è possibile usufruire del bonus da 500 euro previsto per l’aggiornamento e la formazione dei docenti dalla Legge sopra menzionata.

I 500 euro disponibili possono essere impiegati per diversi scopi, come l’acquisto di libri, riviste, ingressi ai musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema, oltre che per l’iscrizione a corsi di laurea o master universitari e a corsi di aggiornamento tenuti da enti accreditati.

Dallo scorso anno rientrano all’interno dei beni acquistabili con Bonus docente anche giochi, costruzioni e giochi da tavolo, purché l’acquisto avvenga per uno scopo didattico.

Scadenza al 31 agosto: rende invalido il bonus?

È importante comprendere che la scadenza al 31 agosto non implica la perdita del bonus previsto. Più precisamente:

I buoni generati sulla piattaforma Carta del Docente devono essere riscattati presso gli esercenti convenzionati, un processo definito come “validazione”.

presso gli esercenti convenzionati, un processo definito come “validazione”. La validazione è possibile solo entro il 31 agosto di ogni anno .

. Trascorsa questa data, la piattaforma Carta del Docente viene aggiornata e temporaneamente sospesa per alcune settimane.

Cosa succede se il buono non viene validato entro il 31 agosto?

Il buono non sarà più utilizzabile nell’anno successivo.

Tuttavia, il valore del buono non andrà perso!

L’importo non speso verrà aggiunto al budget dell’anno scolastico successivo.

Ad esempio:

Se generi un buono a luglio 2024 ma non lo spendi entro il 31 agosto 2024, non potrai utilizzarlo nell’anno scolastico 2024/2025.

Tuttavia, l’importo del buono verrà aggiunto al tuo budget per l’anno scolastico 2025/2026, aumentando la somma disponibile per acquisti e attività formative.

