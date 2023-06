Cas, l’occhio dell’Antimafia sulla gestione delle autostrade

La novità: entro l’anno pedaggio anche sulla Siracusa-Gela

La gestione del Consorzio autostrade siciliane finisce sul tavolo della commissione regionale Antimafia. Le ombre si concentrano su cinque concorsi e sull’appalto del servizio antincendio. E proprio su questi due aspetti i deputati hanno voluto ascoltare direttamente il nuovo presidente Filippo Nasca, che dal suo insediamento ha voluto porre rigidi paletti.

Parola al Tar

Sono cinque le procedure concorsuali sospese in autotutela dai nuovi vertici del Cas. Su dieci posti messi a bando tra amministrativi e tecnici, il 48 per cento dei vincitori è infatti risultato congiunto o parente di dipendenti del Consorzio. “Una incidenza percentuale eccessiva”, secondo Nasca, che ha portato allo stop. Alcuni vincitori hanno presentato tre ricorsi al Tar, ma “il Consiglio direttivo – ha spiegato il presidente – è convinto della bontà della sospensione e resisteremo in giudizio. Se il Tar ci dirà che abbiamo avuto torto, i concorsi riprenderanno, altrimenti resteranno revocati”.

Futuro tecnologico

È andata avanti invece la procedura per l’assunzione di 105 nuovi esattori, la graduatoria è stata pubblicata e durante l’estate dovrebbero entrare in servizio. Secondo i vertici del Consorzio, si tratta probabilmente dell’ultimo concorso di questo tipo, visto che il futuro sarà contrassegnato da tecnologia e automazione. “In questa fase però – spiega Nasca al Quotidiano di Sicilia – la presenza di nuove forze ci permette di migliorare le rotazioni, i turni e di conseguenza il servizio all’utenza con più sportelli aperti”.

Le ombre

Il percorso per dare più trasparenza a un Consorzio finito negli ultimi anni ripetutamente al centro delle cronache giudiziarie, ha toccato anche la gara per l’affidamento del servizio antincendio sulle autostrade A18 Catania-Messina e A20 Palermo-Messina. L’appalto da 10 milioni era finito a febbraio al centro di una indagine della Direzione investigativa antimafia di Messina: quattro gli indagati tra imprenditori e un dirigente del Cas per turbata libertà dei pubblici incanti. Successivamente il Cas ha ritirato il bando e lo ha ripubblicato l’1 giugno con scadenza il 7 luglio. Ma qualcosa ancora non va.

Trasparenza

“Sul servizio antincendio – spiega Nasca – stanno lavorando gli uffici del consorzio. Il consiglio direttivo sta valutando se ritirare anche l’ultimo bando. Sono stati fatti importanti passi avanti, ma alcune criticità non ci sembrano del tutto superate. Vogliamo favorire l’accesso plurale di operatori economici ed evitare posizioni di vantaggio. Non vorremmo che l’articolazione del bando costituisse una barriera per qualcuno”.

Nuov bandi

Al di là delle attenzioni dell’Antimafia, sul tavolo dei nuovi vertici del Cas sono diversi i temi scottanti. L’autostrada Siracusa-Gela dovrebbe spingersi fino a Modica “entro Ferragosto”, promette Nasca. Il tratto da Pozzallo a Modica è infatti quasi pronto, ma la scadenza di giugno, inizialmente ventilata, non verrà rispettata. “Siamo alle rifiniture, ma il punto interrogativo è la tempistica sui collaudi”. Allo stesso tempo, entro la fine dell’anno, si punta a bandire la gara per l’affidamento dei lavori del segmento successivo, quello da Modica a Scicli, del valore di 350 milioni di euro, già finanziati dal Cipes.

Pedaggio sulla Siracusa-Gela

Ma la vera novità della Siracusa-Gela potrebbe essere l’introduzione del pedaggio, anche questo entro la fine dell’anno. “Non possiamo più attendere – dice il presidente – noi ci aspettiamo entrate dai pedaggi tra 15 e 17 milioni di euro all’anno. È un problema che ho trovato e ho dato direttive per sollecitare la soluzione. Se non lo facciamo, sarebbe un danno per il bilancio dell’ente e comprometterebbe la manutenzione dell’autostrada. Dobbiamo procedere con gli appalti per la fornitura dei sistemi di riscossione: dai caselli telepass ai gabbiotti”.

Lavori senza fine

Infine la vergognosa situazione della frana di Letojanni sulla A18, che dal 2015 costringe il traffico veicolare su una sola carreggiata. I lavori – segnati da vicissitudini giudiziarie e ritardi – sono coordinati dall’Ufficio dissesto idrogeologico guidato da Maurizio Croce. L’ultima data per la fine dei lavori è stata fissata nell’ottobre del 2023. L’ennesima scadenza a cui, visti i precedenti, si fa fatica a credere.