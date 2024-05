Casashops lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Diverse le opportunità a disposizione

Per coloro che hanno sempre desiderato lavorare in un ambiente internazionale, Casashops potrebbe rappresentare una grande opportunità con una catena di punti vendita moderna e internazionale, con sedi in 8 paesi europei.

Casashops, le posizioni aperte

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, di solito i profili ricercati dal marchio sono i seguenti:

Addetti Vendita Visual negozio CASA Ravenna (RA);

Ricerca addetto/a vendite PT 18h negozio CASA Bolzano;

Addetti vendita negozio CASA Albenga (SV);

Assistant Store Manager negozio CASA Ravenna (RA);

Addetto Carico / Scarico Merce negozio CASA Arese;

Ricerca addetto vendita negozio CASA Teramo;

Ricerca addetto/a alle vendite negozio CASA Alessandria.

Casashops, i requisiti richiesti

Soprattutto, si richiedono ai collaboratori apertura, capacità di comunicazione, spirito di collaborazione, intraprendenza e predisposizione al rapporto con la clientela. Se un profilo risponde a una specifica posizione disponibile, ci sarà l’invito per un colloquio di lavoro in uno dei punti vendita o nella sede principale.

Casashops, come candidarsi

È possibile inoltrare la candidatura attraverso la sezione dedicata alle carriere e selezioni del portale aziendale, attraverso la quale vengono segnalate le opportunità di impiego presso l’azienda.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI