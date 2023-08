La Sicilia “fantasma”, nell’Isola tante case sfitte: in alcuni Comuni vuote tre abitazioni su quattro

Sono numerose le case sfitte in Sicilia. Agrigento la provincia con il tasso maggiore, mentre in alcune località si tocca il 70% di abitazioni non occupate.

In Sicilia ci sono tante case sfitte, a fronte di un’emergenza abitativa che segna la vita di numerose persone nel territorio. Secondo uno studio effettuato dalla Fondazione Openpolis, che ha elaborato i dati Istat aggiornati al 2019 relativi alle abitazioni occupate in Italia, quasi il 30% delle case censite non sarebbe occupato.

Si parla, infatti, di circa 10 milioni di residenze non occupate su 36 milioni censite. Nell’Isola, come detto, si registrano alti numeri di case non abitate.

Case sfitte in Sicilia, il caso dell’Agrigentino

Guardando alle statistiche, si può notare come la provincia di Agrigento rientri nella Top 10 delle province con il maggior numero di case non abitate, posizionandosi al settimo posto su scala nazionale con una percentuale del 50%, a cavallo tra le province di Verbano-Cusio-Ossola (50,8%) e Rieti (49,65%).

In base a questo dato, la provincia di Agrigento è la prima del Meridione per percentuale di abitazioni non occupate in modo permanente.

Case sfitte in Sicilia, la situazione nelle grandi città

Dando uno sguardo ai singoli Comuni capoluogo di provincia, Agrigento risulta essere ancora la città siciliana con la percentuale più alta di abitazioni non occupate, pari al 43,2%. Nella classifica regionale, il podio viene completato da Ragusa (42,96%) ed Enna (42,11%).

Ancora numeri alti si registrano nella Sicilia centrale, con la città di Caltanissetta dove si conta il 38,15% di case sfitte. Seguono, a ruota, le città di Trapani (33,33%), Catania (29,26%) e Messina (28,19%). La graduatoria si completa con i Comuni di Siracusa (26,96%) e di Palermo (23,25%).

Case sfitte, a Novara di Sicilia vuote tre case su quattro

Così come ribadito dalla Fondazione Openpolis, man mano che ci si allontana dai grandi centri diventa sempre più alta la percentuale delle case sfitte nel Paese. Un trend che si conferma anche in Sicilia. In diverse località distanti dai capoluoghi di provincia, infatti, si registrano percentuali allarmanti e tra le più alte d’Italia.

È il caso di Sant’Alessio Siculo, lungo la costa orientale del Messinese, dove secondo i dati Istat le case sfitte rappresentano il 70,64% delle abitazioni totali. Fanno peggio le località di Acquaviva Platani e Sutera, in provincia di Caltanissetta, rispettivamente con il 71,28% e il 71,37% di case non abitate.

A Tripi (Messina) le percentuali sono ancora più elevate con il 71,69% di case non abitate. Non può passare inosservato il dato di Butera, nel Nisseno, dove si tocca il 72,68% di case sfitte. La “regina” delle località con abitazioni inoccupate è Novara di Sicilia, in provincia di Messina, dove lo spopolamento tocca addirittura il 75,65%.

