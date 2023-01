Caso Almaviva, Bevilacqua presenta emendamento: “Basta passi falsi”

La senatrice intende presentare un emendamento al Decreto Milleproroghe a favore dei lavoratori coinvolti nel caso Almaviva e ancora in attesa di risposte concrete.

“Malgrado l’eccessivo entusiasmo del Mimit, i segnali emersi dal tavolo sulla vertenza dei 500 operatori di Almaviva impiegati per il numero di emergenza 1500 sono insufficienti a dare loro risposte concrete”: lo dichiara in una nota la senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 stelle.

La senatrice siciliana si è espressa su un caso che ha destato particolare rabbia e preoccupazione in Sicilia negli ultimi mesi, soprattutto da parte di quei lavoratori il cui futuro professionale appare appeso a un filo nonostante le tante richieste e i diversi interventi delle autorità siciliane per dare una conclusione a una pagina di storia decisamente poco gradevole.

Caso Almaviva, senatrice Bevilacqua: “Basta passi falsi”

“Con il nuovo bando del Ministero della Salute, prospettato durante l’incontro, saranno assorbiti solo una parte di queste lavoratrici e lavoratori, rimasti senza occupazione dal 31 dicembre scorso. Per gli altri, al momento, la prospettiva è la cassa integrazione. Con l’inflazione alle stelle, il caro energia e i salari impoveriti servono risposte concrete e servono subito“.

La senatrice Bevilacqua ha annunciato di voler scendere direttamente in campo per supportare i lavoratori di Almaviva. “Presenterò un emendamento al decreto Milleproroghe per chiedere la proroga del servizio ‘1500’, perché la cessazione del servizio comporta la decadenza definitiva della clausola sociale degli operatori”, scrive in una nota.

“La salvaguardia dei livelli occupazionali nelle città di Palermo e Catania, dove lavorano 400 operatori sui 500 totali, è un obiettivo inderogabile. Non sono più ammissibili passi falsi“, conclude Dolores Bevilacqua.

Immagine di repertorio