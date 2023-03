Caso Juventus, Dybala verso la causa contro il club bianconero

Nel caso in cui entro aprile 2023 la Juventus non salderà gli arretrati pattuiti, Paulo Dybala potrebbe far causa al club bianconero

Emergono ulteriori retroscena dall’audizione dello scorso 21 febbraio di Paulo Dybala in Procura a Torino in merito all’inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus.

L’attaccante della Roma, ex proprio dei bianconeri, avrebbe paventato la possibilità di intentare una causa contro il suo vecchio club nel caso in cui non gli venga saldata la pendenza da 3,7 milioni di euro per la seconda manovra stipendi attuata nella stagione 2020-2021.

Le parole di Dybala in Procura

“Non ricordo quando mi è stato pagato l’ultimo stipendio, però so bene che la Juventus mi deve ancora dei soldi – le dichiarazioni dell’attaccante argentino raccolte da “La Gazzetta dello Sport” – Quando abbiamo fatto l’accordo per lo spostamento degli stipendi sapevamo che se avevo ancora un contratto gli stipendi arretrati li pagavano in aumento su quelli successivi, se invece andavo via mi dovevano pagare subito. So che ad aprile 2023 la Juventus ha l’ultima opportunità per pagare quei 3,7 milioni circa. In caso contrario il mio avvocato farà delle richieste per iscritto, anche se io spero di non arrivare a tanto. Rivoglio i miei soldi ma senza fare nessuna causa, evitando problemi per me e la Juventus”.