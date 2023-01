Caso plusvalenze, Procura Figc chiede 9 punti di penalizzazione per la Juventus

Richiesta pesante della Procura della Figc nei confronti della Juventus. Oltre alla penalizzazione, chieste anche inibizioni ai componenti dell'ex dirigenza.

Il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus.

È quanto emerge dall’udienza, in corso alla Corte d’Appello della Federcalcio, nella quale si sta discutendo sulla riapertura del caso plusvalenze che coinvolge oltre al club bianconero altre 8 società (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara).

Caso plusvalenze, le altre richieste della Procura

Chinè ha inoltre chiesto 16 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 20 mesi e 10 giorni per l’ex direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici, 10 mesi per Cherubini, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene.

Nei confronti delle altre società coinvolte rimangono invariate le richieste formulate dalla Procura federale, quindi solo sanzioni.