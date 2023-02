Riapre l’Ostello di Cassibile per i lavoratori stagionali, predisposto un regolamento

E' stato predisposto un regolamento per aziende e lavoratori interessati che dovranno accreditarsi per poter accedere e usufruire dei posti presenti nell'ostello di Cassibile. Ecco cosa sapere

Si è svolto in Prefettura un ciclo di incontri con l’amministrazione comunale del capoluogo, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo d’intesa “per la prevenzione delle attività illecite in agricoltura e degli insediamenti abitativi spontanei”, sottoscritto il 27 maggio 2021.

Il documento impegnava i firmatari, tra l’altro, ad assicurare un’idonea sistemazione alloggiativa ai lavoratori, scongiurando così l’insorgere di insediamenti spontanei; ad avviare una banca dati per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenendo il caporalato e lo sfruttamento lavorativo; a contrastare i rapporti fittizi di lavoro nel settore agricolo.

“Nel corso degli incontri – fa sapere il Prefetto Giusi Scaduto – sono state pianificate le azioni da porre in essere per l’imminente campagna di raccolta in funzione del fabbisogno di manodopera che quest’anno è stimato essere inferiore a quello dello scorso anno.

E’ stato confermato – aggiunge – il contributo economico di 100 euro da parte di Ebat, in favore del lavoratore o dell’azienda, per la copertura degli oneri finanziari riguardanti la sistemazione alloggiativa dei lavoratori stagionali in aggiunta ai 104 posti disponibili all’interno dell’Ostello”.

E’ stato, inoltre, predisposto un regolamento per l’accesso all’Ostello. Ecco di cosa si tratta.