“Rissa” con i vigili urbani a Carnevale e aggressione ai carabinieri: 2 arresti

Due distinti episodi di violenza a Casteldaccia: i provvedimenti dei carabinieri.

I militari della compagnia di Bagheria hanno intensificato, nelle ultime settimane, i controlli sul territorio, effettuando un servizio coordinato a largo raggio fra le stazioni. Si sono verificati, a Casteldaccia, due distinti episodi di aggressione ai carabinieri e alle forze dell’ordine con conseguente arresto di due persone per resistenza a pubblico ufficiale.

Ecco il bilancio delle operazioni.

Due aggressioni ai carabinieri a Casteldaccia

Nel primo caso, l’arrestato è un 42enne fermato, durante un posto di controllo in orario notturno, a bordo della propria auto. L’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, dopo aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, avrebbe aggredito i militari, provocando loro delle lievi contusioni e danni alla vettura di servizio.

Nel secondo caso, sempre a Casteldaccia, nel corso dei festeggiamenti di Carnevale, un 25enne avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente due vigili urbani che stavano tentando di identificarlo. I carabinieri in servizio di ordine pubblico sono immediatamente intervenuti, arrestando il giovane mentre tentava di darsi alla fuga.

Gli arresti

Entrambi gli arresti per le aggressioni sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto in entrambi i casi l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per il 42enne anche l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Altri controlli nel Palermitano

A Ficarazzi, i militari hanno invece denunciato due giovani. Si sarebbero introdotti nella notte all’interno di un bar del luogo, previa effrazione della porta d’ingresso, e avrebbero rubato un motore per frigoriferi.

Dopo l’identificazione, i militari hanno perquisito le rispettive abitazioni, trovando e sequestrando il motore sottratto, restituito al proprietario.

Infine, i carabinieri della stazione di Ventimiglia di Sicilia hanno arrestato una 28enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari. La donna, infatti, è stata rintracciata a Palermo, nuovamente fuori dalla propria abitazione, e condotta al carcere Pagliarelli.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati per le aggressioni ai carabinieri e gli altri reati contestati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, pur gravemente. La loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato.

