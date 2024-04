Castellammare, seduta fiume per approvare il Bilancio 2024-2026

A Castellammare del Golfo il Consiglio ha dato l’ok con undici voti favorevoli, tre contrari e due assenti. Sono stati presentati cinque emendati della minoranza, tra cui uno ritirato, tre bocciati e uno accettato

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Il Consiglio comunale, si è riunito negli scorsi giorni in seduta ordinaria, nel corso di una seduta fiume di circa sei ore che ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026. Si tratta del primo strumento finanziario interamente programmato dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Fausto, insediatasi nel giugno del 2023.

Bilancio di previsione approvato con 11 voti favorevoli e 3 contrari

Presieduto dal medico Giuseppe Ancona, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 con 11 voti favorevoli (tre contrari; due assenti). In mattinata lo stesso numero di voti a favore è stato espresso per il Dup (11 voti favorevoli, uno contrario, due astenuti, due assenti), il documento unico di programmazione che indica le linee strategiche per l’elaborazione del bilancio con i progetti da realizzare nel corso del mandato politico dell’amministrazione. “Nella programmazione finanziaria ci siamo concentrati – afferma il sindaco Giuseppe Fausto – ad ampio raggio per rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini puntando sulla costruzione di nuovi loculi cimiteriali, ma soprattutto sugli interventi a sostegno delle fasce deboli. Quindi l’incremento delle ore del personale già part time e la stabilizzazione dei lavoratori Asu. Nella pianificazione annuale e triennale è importante la lotta al randagismo tramite la realizzazione del ricovero sanitario per cani e l’affidamento del servizio poiché l’ente sostiene una spesa annua di 800mila euro. Priorità anche ad un nuovo modello per lo spazzamento e la raccolta che garantisca più elevati livelli di efficienza nonché misure mirate per le specificità di alcune parti del territorio, come Scopello e Baida, pianificando tutta la gestione del territorio in modo sostenibile per valorizzarlo e preservarlo”.

“Prioritario rendere i servizi turistici più appetibili – ha poi continuato il sindaco – e valorizzare la cultura e i talenti artistici locali. Nel bilancio le scuole, con l’assetto e il decoro viario e urbano, sono sempre al centro delle attività. Già in meno di un anno sono ben chiari gli obiettivi sui quali lavoriamo per un crescente miglioramento economico, sociale ed ambientale e nonostante l’ulteriore taglio ai trasferimenti statali, teniamo i conti in ordine e – conclude il sindaco Giuseppe Fausto che, da dottore commercialista, ha tenuto la delega al Bilancio – ringrazio il Consiglio comunale per averlo compreso, condiviso ed espresso con il voto favorevole”.

Presentati cinque emendamenti della minoranza

Al Bilancio sono stati presentati cinque emendamenti della minoranza, uno ritirato, tre bocciati ed uno approvato che riguarda il ripristino di alcune ringhiere di protezione lungo il marciapiede di via Marconi, lato mare, fino a piazza Petrolo, con una spesa di 17 mila euro. Un sesto emendamento approvato con due sub emendamenti, è stato presentato da quattro consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza – e condiviso con sindaco, Giunta e altri consiglieri di maggioranza – per complessivi circa 150 mila euro che riguardano: l’incremento di alcune dotazioni finanziarie comunali, compresa l’organizzazione informatica e l’acquisto di attrezzature e beni mobili, un totem digitale per le informazioni turistiche, la segnaletica turistica, arredo urbano e giochi per la villa Margherita. L’amministrazione comunale intende portare avanti “l’informatizzazione dei processi amministrativi e digitalizzazione dei servizi mediante utilizzo dei finanziamenti Pnrr”: il Comune di Castellammare del Golfo ha presentato, infatti, diverse candidature a bandi del Pnrr in ambiti di intervento strategici per la città e per i suoi cittadini e, ad oggi, sono stati finanziati cinque progetti e uno è in attesa di decreto di finanziamento. Il totale dei progetti finanziati relativi alla digitalizzazione è di 200.208,00 euro e 121.992,00 euro ammessi a finanziamento.

Le opere pubbliche finanziate con il Pnrr

Tra le opere pubbliche finanziate con il Pnrr: la riconversione dell’immobile comunale sito in viale Aldo Moro in asilo nido finanziato dall’unione Europea – Nextgeneration Eu, la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico, con fornitura e posa in opera di nuovi pali di illuminazione pubblica, nella zona della spiaggia Playa, sulla Ss 187, via Balata di Baida e via Suor Maria D’Anna. Inoltre la programmazione finanziata con le risorse del Pnrr prevede di rafforzare la dotazione di personale di profilo tecnico, soprattutto per le fasi della progettazione e cura degli adempimenti connessi alla gestione delle risorse; digitalizzare in modo avanzato tutti i processi amministrativi di competenza dell’ente ed al completamento dell’informatizzazione con il miglioramento delle connettività a banda larga e delle connessioni di rete; formare il personale consentendo l’acquisizione di nuove competenze e la possibilità di rendere in maniera efficace ed efficiente i servizi erogati dall’ente; rafforzare la strategia della prevenzione della corruzione, integrando le misure sulla buona amministrazione nel piano della performance e rafforzando la trasparenza sui dati e i tempi della spesa pubblica e orientando il sistema dei controlli sul prodotto più che sull’adempimento.