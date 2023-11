Castello Ursino, pedonalizzazione vicina. Arrivano i fondi per i varchi elettronici

Proseguono gli incontri tra amministrazione, residenti e commercianti. L’assessore Porto: “Entro il 31 dicembre bisogna completare le opere per non perdere il finanziamento Ue”

CATANIA – Prima di procedere era necessario che arrivassero i sistemi per impedire l’accesso all’area interdetta. Lo aveva affermato il sindaco Trantino nel forum con il direttore del Quotidiano di Sicilia che aveva evidenziato la volontà di procedere alla pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia, la piazza Castello Ursino che i catanesi vorrebbero chiusa al traffico. Oggi, le cose sembrano aver fatto un significativo passo avanti: non solo sono arrivati i fondi che consentiranno di istallare i varchi elettronici da parte dell’Amts, ma proseguono gli incontri con la cittadinanza e i commercianti per procedere speditamente alla realizzazione di una nuova area pedonale. Come confermato dall’assessore alla polizia municipale e alla Viabilità, Alessandro Porto.

“Stiamo procedendo con quello che il sindaco aveva annunciato già in campagna elettorale – afferma Porto – rinnovando il patto con la città ma soprattutto rendendo i cittadini e i commercianti protagonisti dei cambiamenti e della gestione della città. Lunedì scorso, abbiamo incontrato i commercianti e gli abitanti dell’area di piazza Federico di Svevia, proprio perché rappresenta il prossimo passo dell’amministrazione per quanto riguarda le pedonalizzazioni. Abbiamo iniziato con una porzione di via Garibaldi e con piazza Mazzini e andiamo avanti, anche perché – prosegue l’assessore – piazza Castello Ursino è un luogo strategico da tanti punti di vista: turistico innanzitutto, ma vi è pure un grande fermento di attività che rendono la zona molto viva. Purtroppo, ci sono anche una serie di fenomeni negativi, incivili, che non consentono di poter vivere tranquillamente il territorio”.

La chiusura al traffico prevista dall’amministrazione agevolerà anche il contrasto a questo fenomeno che impatta negativamente sulla zona, spaventando avventori e turisti. L’arrivo delle telecamere permetterà maggiori controlli e la pedonalizzazione impedirà che gli stessi incivili scorrazzino con i motorini, consentendo, tra l’altro, il riconoscimento di chi viola leggi e buonsenso, che potrà essere sanzionato.

Non solo chiusura al traffico: l’amministrazione sta affrontando anche la riqualificazione della zona del Castello Ursino da tanti punti di vista. “Stiamo lavorando al cambio della ringhiera di recinzione del maniero, alla sistemazione dell’area esterna e alla programmazione di aree parcheggio nei dintorni. In questo momento – evidenzia Porto – gli stalli in zona sono circa 60: noi recupereremo altri posti nelle aree vicine per favorire il flusso di persone. È chiaro che tutto questo si farà, come fatto fino a ora, attraverso incontro confronto, proposte e idee con chi vive il territorio”.

Anche sulle tempistiche l’assessore Porto è chiaro: “Entro il 31 dicembre – dice – bisogna completare le opere per non perdere le somme del finanziamento europeo. Da questo punto di vista c’è una grande attenzione”.