Castelvetrano, Triscina avrà una nuova rete fognaria

Sarà lunga 70 chilometri e convoglierà i reflui fino all’impianto di depurazione di via Errante Vecchia. Il QdS fa il punto con il sindaco Alfano: “Lavori fondamentali per il progresso del territorio”

CASTELVETRANO (TP) – Al via, nella frazione costiera di Triscina a Castelvetrano, la costruzione della rete fognaria nera che convoglierà i reflui fino all’impianto di depurazione di via Errante Vecchia.

L’opera è tra quelle gestite dal Commissario Unico per la Depurazione Maurizio Giugni, perché necessaria all’uscita dell’agglomerato di Castelvetrano. I lavori sono stati consegnati lo scorso luglio dal Consorzio Concise, che svolge la direzione dei lavori, all’impresa appaltatrice Costruzione Dondi S.p.A.. Previsti 70 chilometri di rete fognaria e un sistema di sedici sollevamenti che permetterà di superare i dislivelli esistenti e convogliare le acque nere, con una lunga condotta premente di oltre otto chilometri, all’impianto di depurazione di via Errante Vecchia.

Abbiamo sentito il Primo Cittadino del Comune di Castelvetrano, Enzo Alfano: “Finalmente fra qualche settimana inizieranno questi lavori che considero fondamentali per il progresso del territorio. Un sistema fognario fino ad oggi inesistente, in una zona costituita, perlopiù, da case abusive sanate successivamente. In ottica di visione cittadina faremo anche un’assemblea aperta dove parteciperanno tutti gli attori principali del cantiere al fine di rispondere alle domande ed alle curiosità di tutti i cittadini, perché son sempre lavori che dureranno circa due anni e coinvolgeranno le esigenze di tutti gli abitanti. Si cercherà di procedere con i lavori nel periodo invernale, in modo tale che, durante la stagione estiva, Triscina continuerà ad essere una zona ad alta attrattiva balneare turistica”.

Il sindaco, spiegando la pratica del cantiere, esprime anche una visione futura in ottica di depurazione: “Le somme stanziate si aggirano attorno i 13.8 milioni di euro, che provengono da finanziamenti europei, con la costituzione di pompe di sollevamento: la rete fognaria raccoglierà i reflui per spingerli verso il mare dove ci saranno le pompe che manderanno i reflui al depuratore di contrada Errante Vecchia. La capienza sarà tale da servire sia la città che le frazioni di Triscina e Selinunte. Spero che, in un prossimo futuro, anche l’attuale depuratore di Selinunte venga dismesso e, con l’ausilio di pompe di sollevamento, i reflui possano essere portati anche al depuratore di via Errante Vecchia”.

Tra due o tre settimane la ditta dovrebbe iniziare realmente i lavori, così come afferma Alfano: “So che la Dondi S.p.A. sta affrontando tutti gli aspetti logistici, come l’affitto di un immobile ad uso ufficio e direzione. Quindi, in loco c’è già la presenza della ditta aggiudicataria”.

Alfano, concludendo, spiega dove ha inizio il progetto e cioè dall’infrazione comunitaria 2004/2034 giunta fino allo stadio di sanzione pecuniaria, dopo la condanna della Corte di Giustizia europea a livello nazionale su aspetti inquinanti del mare: “Le case della zona nascono con le fosse Imof e naturalmente non sappiamo se tutte sono in regola – impermeabili e ciclicamente ripulite – facendo scaturire un esito sul mare non da ‘bandiera blu’. In ogni caso la realizzazione di una rete fognaria, dove non presente, è indice di civiltà e di salvaguardia ambientale. Non solo verrà sistemato il sottosuolo, ma verrà realizzata, a fine cantiere, anche tutta la strada oggetto dei lavori. Possiamo parlare di vero e proprio restyling urbanistico per questa frazione castelvetranese e, di conseguenza, gli immobili della zona acquisiranno valore”.