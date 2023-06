Netflix, estate con nuovi film e serie TV: le novità nel catalogo di luglio 2023

Da "Ali" alla seconda stagione di "Di nuovo 15 anni": tutte le novità dell'estate su Netflix.

L’arrivo dell’estate invita Netflix ad aggiornare e migliorare il catalogo per tutti i suoi abbonati e tante novità sono previste anche nel mese di luglio 2023.

Nonostante la nuova policy della piattaforma, gli abbonati dei 190 Paesi pretendono sempre il meglio e sono pronti ad accettare le nuove condizioni a patto di ottenere prodotti di qualità. Per luglio, la piattaforma con più abbonati al mondo garantisce film e serie tv di ogni genere. Arrivano grandi classici del cinema e inedite stagioni di serie che sono state amate. Spazio anche per i reality e gli stand up.

Netflix, catalogo di luglio 2023: i film in programma

Ali – 1° luglio 2023

Il film è una biografia sul periodo d’oro di Muhammad Ali. Mostra il clima sociale dell’epoca e le controversie causate dal leggendario pugile all’apice della sua carriera.

Batman Begins – 1° luglio 2023

Mentre una minaccia tossica incombe sulla città corrotta, Bruce Wayne entra in conflitto con una lega di assassini e deve affrontare non solo i propri demoni.

Un principe per l’estate – su Netflix dal 1° luglio 2023

Un principe amante delle feste ha una crisi di pubbliche relazioni e la sua assistente interviene per riparare l’immagine del capo. Emerge, intanto, una nuova opportunità sentimentale.

I molti santi del New Jersey – 4 luglio 2023

Il giovane Tony Soprano cresce negli anni esplosivi delle rivolte a Newark, mentre suo zio si scontra con bande rivali per il controllo della città ormai pericolosamente lacerata.

Clemency – 12 luglio 2023

Una cinica direttrice di prigione cerca di salvaguardare la propria vita e la propria salute mentale quando inizia a immedesimarsi in un giovane nel braccio della morte.

Tattiche d’amore 2 – su Netflix dal 14 luglio 2023

Asli pensa che il matrimonio sia una truffa e lo afferma, ma quando il fidanzato Kerem si dice d’accordo con lei, fa di tutto per manipolarlo e convincerlo a chiederle di sposarla.

Unknown: La piramide perduta – 3 luglio 2023

Il leggendario dottor Zahi Hawass è sulle tracce della piramide di un re egizio dimenticato da tempo, mentre il suo protetto e rivale dottor Mostafa Waziri cerca una tomba ancora inesplorata in un’antica necropoli. Le due squadre corrono contro il tempo per vedere chi farà la scoperta più importante e lascerà il segno nella storia.

Tom Segura: Sledgehammer – 4 luglio 2023

Di fronte a un folto pubblico pieno di energia a Phoenix, in Arizona, Tom parla della sua “ammirazione” per Brad Pitt, dell’impresa di crescere due figli e di cosa ha imparato condividendo le caramelle con sua madre.

WHAM! – 5 luglio 2023

Ecco l’incredibile storia di come i Wham! hanno dominato le classifiche mondiali in soli quattro anni con canzoni pop classiche e intramontabili, raccontata per la prima volta da loro stessi.

Il profumo dell’oro – 6 luglio 2023

Determinato a pareggiare i conti e a trarre profitto dal suo lavoro ingrato, un operaio progetta di trafficare in profumi di lusso sotto il naso del suo capo.

The Out-Laws – Suoceri fuorilegge – 7 luglio 2023

Owen Browning è un onesto direttore di banca che sta per sposare Parker. Quando la banca dove lavora viene rapinata dai famigerati Banditi Fantasma nella settimana prima del suo matrimonio, Owen crede che i futuri suoceri, appena arrivati in città, siano i famosi fuorilegge.

Unknown: Soldati robot – 10 luglio 2023

L’intelligenza artificiale si sta infiltrando in ogni livello delle forze armate, dalla fanteria in prima linea ai centri di comando che conducono operazioni su scala globale. Questo episodio segue gli scienziati finanziati dall’esercito che mirano a sviluppare questa tecnologia più velocemente possibile e gli eticisti che cercano di sensibilizzare il mondo sul suo potenziale apocalittico.

Bird Box: Barcellona – 14 luglio 2023

Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia ben più sinistra delle creature mai viste.

I film della seconda parte del mese

Unknown: La grotta della scoperta – su Netflix dal 17 luglio 2023

Nella Culla dell’Umanità in Sudafrica, il paleo-antropologo Lee Berger ha trovato il cimitero più antico del mondo e non è umano. Se Lee e il suo team riusciranno a dimostrare che questa millenaria creatura scimmiesca dal piccolo cervello praticava complessi rituali di sepoltura, saremo costretti a rivedere tutto ciò che sappiamo sull’evoluzione degli ominidi e sulle origini della fede.

Hanno clonato Tyrone – 21 luglio 2023

In questo giallo pulp, una serie di eventi inquietanti mette un trio improbabile sulle tracce di un terribile complotto governativo.

Unknown: La macchina del tempo cosmica – 24 luglio 2023

Grazie all’accesso esclusivo dietro le quinte dell’ambiziosa missione della NASA per il lancio del Telescopio Spaziale James Webb, seguiamo un team di ingegneri e scienziati mentre compiono un nuovo passo da gigante nella nostra sfida per la comprensione dell’universo.

Paradise – 27 luglio 2023

Elena e Max hanno una vita quasi perfetta. Ma quando la coppia si trova di fronte a inaspettate richieste di risarcimento assicurativo che non può pagare, tutto cambia in un istante: per saldare i debiti, Elena deve “pagare” 40 anni della sua vita. Derubati di un futuro insieme, i due devono fare i conti con quello che resta della loro esistenza.

La Dama del Silencio – 27 luglio 2023

Il 2000 segna l’inizio di un nuovo decennio a Città del Messico. Una serie di omicidi paralizza la polizia della capitale: anziane signore strangolate nelle loro case. L’ufficio del procuratore generale dà fondo a tutte le risorse disponibili tentando in vari modi di catturare il primo serial killer della storia del Messico. A gennaio 2006, dopo oltre quaranta omicidi, diversi arresti falliti e svariate incongruenze, una donna viene arrestata in pieno giorno: si chiama Juana Barraza.

Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir: Il film – su Netflix dal 28 luglio 2023

Il film segue le avventure di Marinette, un’adolescente come tante la cui vita a Parigi acquista una dimensione sovrumana quando diventa Ladybug. Dotata di poteri magici di creazione, Ladybug deve unirsi all’opposto ma complementare Chat Noir per salvare la città.

Serie TV su Netflix a luglio 2023

Fascino fatale – 7 luglio 2023

Una professoressa sposata inizia una relazione appassionata con un uomo più giovane da cui scaturisce una serie di tragedie e tradimenti per le persone a lei care.

Il principe – 4 luglio 2023

Un principe in esilio, una top model, uno sparo nel buio che cambierà la vita di tantissime persone, generazione dopo generazione. “Il Principe” è una docu-serie in tre episodi che, partendo dagli eventi successi nella tragica notte del 18 agosto 1978 all’isola di Cavallo, ripercorre la storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia.

Di nuovo 15 anni – Seconda stagione su Netflix dal 5 luglio 2023

Anita deve tornare all’età di quindici anni per cercare di sistemare la vita della sorella Luiza, ma Joel riesce a entrare nel suo account Floguinho diventando anche lui un viaggiatore del tempo. Dopo una giornata disastrosa in cui Joel si intromette nella vita di tutti, Anita torna nel 2021 dove scopre che il suo momento magico a Parigi con Henrique non è mai accaduto. Tutto è cambiato. Anita e Joel devono unire le forze per rimettere le cose a posto e correggere il futuro.

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer – Seconda stagione – 6 luglio 2023

L’idealista e anticonformista Mickey Haller dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles.

Hack My Home: molto più che ristrutturazioni – 7 luglio 2023

Per risolvere i problemi di spazio con mille trasformazioni ambiziose e geniali arriva il team di esperti composto da Mikel Welch, Brooks Atwood, Ati Williams e Jessica Banks che trasformano spazi stracolmi integrando strutture creative e originali, oltre a trovare soluzioni stilistiche e pratiche che permettono di massimizzare il potenziale dello spazio.

Sugar Rush: Pasticcieri contro il tempo – 12 luglio 2023

Adattamento messicano della serie di successo Sugar Rush, in cui sei team di pasticcieri si scontrano a suon di deliziose ricette con un ingrediente di base: il tempo. Alla fine di ogni episodio è eliminato un gruppo di due concorrenti fino alla finale, dove il team rimasto si aggiudica la vittoria e il montepremi.

Quarterback – 12 luglio 2023

La serie offre accesso esclusivo e inedito a Patrick Mahomes, Kirk Cousins e Marcus Mariota per l’intera durata della stagione 2022 seguendoli dentro e fuori dal campo, dai raggruppamenti della squadra durante le partite a momenti più intimi con le rispettive famiglie. Gli episodi includono sequenze dietro le quinte delle fasi più importanti della stagione.

Michelle Buteau: Survival of the thickest – 13 luglio 2023

Mavis è una donna nera, giunonica e single da poco (non per scelta!) che si trova inaspettatamente a dover ricostruire la propria vita come stilista. Affrontando varie difficoltà, è determinata non solo a sopravvivere, ma a prosperare con il sostegno della famiglia che ha scelto e sfoggiando un atteggiamento body positive, una bella scollatura e del lucidalabbra.

Il colore delle magnolie – Terza stagione su Netflix dal 20 luglio 2023

Dopo la rissa da Sullivan, Maddie cerca il modo migliore di aiutare Cal mentre prova a tenere a bada le proprie emozioni. Helen affronta decisioni difficili sugli uomini della sua vita e Dana Sue vorrebbe a usare il lascito di Miss Frances per aiutare la comunità, senza turbare la famiglia.

Il racconto perfetto – 28 luglio 2023

Margot e David vengono da mondi diversi. Lei è l’ereditiera di un impero alberghiero. Lui deve svolgere tre lavori per sbarcare il lunario. Ma quando le loro strade si incrociano, si rendono conto che solo loro potranno aiutarsi a vicenda a riconquistare le proprie anime gemelle.

Bastard!! – L’oscuro dio distruttore – Seconda stagione – 31 luglio 2023

Il regno di Meta-Likana al centro del Continente è attaccato dal mago al comando dell’Armata e per salvarlo Tia Nort Yoko deve decidere se far risorgere l’antico grande mago che una volta voleva governare il mondo, ma che ora è imprigionato nel corpo del suo amico d’infanzia Rusie Renren. Solo il bacio di una vergine potrà sciogliere l’incantesimo.