Catania, dal 2 febbraio la mostra d’arte digitale “No Way” a Palazzo della Cultura

A partire da giovedì 2 febbraio, a Catania, via alla mostra d'arte digitale "No Way" dell'artista Tiziana La Piana

“No Way – Digital Art Exhibition” è la mostra dell’artista Tiziana La Piana che il Palazzo della Cultura ospiterà dal 2 febbraio al 2 aprile, con ingresso libero.

L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Comune e curata da Irene Torrisi, esplora un universo digitale e colorato ricco di opere immersive, versi d’autore e installazioni, in un panorama di suggestioni e istanti colti dalla vita reale.

Figure congelate e sospese nella loro esistenza, simili e distanti, popolano una società di contraddizioni e indifferenza nei confronti della quale l’artista esprime il proprio rifiuto.

Gli orari per accedere alla mostra



La mostra sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 18, la domenica dalle 10 alle 13.