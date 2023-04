Catania, 20 convocati da Ferraro per la festa contro la Polisportiva Santa Maria Cilento

E' tutto pronto per i festeggiamenti di domani sera al "Massimino": prima, però, per il Catania ci sarà da battere la formazione campana

Quella di domani sarà una serata di festa allo stadio “Angelo Massimino”.

Al vecchio Cibali, che sarà gremito da circa 20 mila persone, il popolo rossazzurro celebrerà il trionfo nel campionato di Serie D, festeggiando la tanto attesa promozione in Serie C.

Presenti, e non sarebbe potuto essere altrimenti, il presidente Ross Pelligra e tutti i vertici della dirigenza etnea, con tante sorprese previste tra coreografie mozzafiato delle due curve e la premiazione a fine gara.

I convocati da mister Ferraro per Catania-Polisportiva Santa Maria Cilento

Prima di dare il via alla festa ci saranno 90 minuti da giocare.

Avversario di turno sarà la Polisportiva Santa Maria Cilento, unica formazione in tutto il girone I ad essere riuscita a battere l’11 di mister Ferraro.

Proprio il tecnico campano, al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, ha convocato venti calciatori per la sfida del “Massimino”, in programma domani alle 20.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la trentatreesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Boccia

5 Rapisarda

7 An. Russotto

8 Di Grazia

10 Lodi

11 Forchignone

17 De Luca

18 Rizzo

21 Pedicone

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

32 Giovinco

33 Buffa

35 De Respinis

70 Baldassar

99 Sarao