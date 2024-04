Catania, abusi su una minore in discoteca: 24enne ai domiciliari

Immediatamente fermato dai militari, il ragazzo è poi stato trasferito in carcere

Nelle scorse ore, è stato arrestato un 24enne residente a Licata (Agrigento) con l’accusa di violenza sessuale su minore. Il fatto, sarebbe avvenuto in una discoteca di Catania nella serata di sabato 21 aprile.

Immediatamente fermato dai militari, il ragazzo è poi stato trasferito in carcere. Successivamente, il giovane marocchino è stato tratto agli arresti domiciliari dopo aver spiegato la sua versione dei fatti.

Catania, abusi su una minore: la ricostruzione

Prima la conoscenza con la 14enne, poi le urla all’uscita dal bagno e i soccorsi della polizia. E’ questo quanto accaduto nella serata di sabato in una discoteca di Catania, dove è stato immediatamente fermato un ragazzo di 24 anni residente a Licata, ad Agrigento. Il giovane, è accusato di violenza sessuale su minore.

Catania, abusi su minore: 24enne di Licata ai domiciliari

Trasferito in carcere, il ragazzo avrebbe poi parlato in udienza di come la giovane fosse consenziente, oltre – secondo il presunto aggressore – ad aver mentito sull’età. Al termine dell’udienza, il 24enne marocchino è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale su minore. Adesso, gli inquirenti proveranno a ricostruire nel miglior modo possibile quanto accaduto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 aprile in una discoteca di Catania.