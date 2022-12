Catania, al primo municipio una bambinopoli nuova di zecca

È stata consegnata alla città la prima delle due bambinopoli previste per il centro storico, in Piazza Vittime del Dovere.

È stata consegnata alla città la prima delle due bambinopoli previste per il centro storico, in Piazza Vittime del Dovere. Una rappresentanza di giovani studenti dell’Istituto Comprensivo “P.A. Coppola” ha dato il benvenuto al Presidente del I Municipio, il dott. Paolo Fasanaro che ha inaugurato l’area ludica insieme ai consiglieri e al Presidente della Commissione Cultura Giovanni Grasso. Domani, alle ore 10,30, sarà inaugurata una seconda bambinopoli in Piazza Angelo Majorana.