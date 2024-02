FOTO | Catania, albero caduto in strada: pericolo per automobilisti

Chiamati all'intervento gli addetti ai lavori per liberare l'importante snodo stradale, solitamente abbastanza trafficato

Un albero è caduto in strada in via Salvador Allende, zona Due Obelischi, a Catania bloccando una corsia di marcia per i veicoli in transito che hanno dunque dovuto affrontare il disagio prestando particolare attenzione per evitare possibili incidenti.

Nessun danno registrato

