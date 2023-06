Catania, Amts, approvato bilancio 2022 con 2,3 mln di utile

L'amministratore unico Giacomo Bellavia: “Un’azienda sana”

CATANIA- L’assemblea dei soci ha approvato il Bilancio di esercizio 2022 dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta SpA, a conferma della solidità economica della partecipata del Comune di Catania. I lavori si sono svolti a Palazzo degli Elefanti alla presenza del sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino e dell’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia. Con loro, presenti anche i dirigenti dell’Azienda, il Collegio sindacale, la direzione della Ragioneria generale e il segretario generale del Comune, Rossana Manno. Come illustrato da Bellavia in merito al bilancio consuntivo, il conto economico al 31.12.2022 chiude con un utile di esercizio pari a euro 2.303.445 in linea con i risultati conseguiti dall’attuale Amministrazione negli anni precedenti, che hanno registrato un cospicuo utile in tutti e 4 gli ultimi esercizi di gestione.

Tali risultati hanno determinato una maggiore patrimonializzazione della società, che oggi può vantare un patrimonio netto doppio rispetto a quello del 2018 (27 mln euro, a fronte dei 13,5 mln del 2018). Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Trantino, per quanto fatto dall’azienda e dimostrato in Bilancio. “I dati confermano che si tratta di un’Azienda sana – ha dichiarato l’amministratore unico, Giacomo Bellavia. – Con l’approvazione del Bilancio, abbiamo infatti confermato la bontà di un percorso virtuoso iniziato con questa Amministrazione, puntando sempre su quegli obiettivi giustamente ritenuti fondamentali per la città, come il miglioramento della qualità dei servizi ed una trasformazione sempre più green ed ecologica dei trasporti cittadini, unendo al pensiero di una mobilità sostenibile una corretta e precisa gestione economica dell’Azienda. I numeri ci danno ancora una volta ragione”. Si rileva inoltre un forte incremento dei ricavi da mercato conseguente ad una maggior vendita rispetto all’anno precedente del biglietto Alibus e degli altri biglietti, dei tagliandi inerenti la sosta, dei ricavi da parcheggi ed infine degli abbonamenti rilasciati grazie al progetto “Catania tu go”.

Da segnalare, infine, un forte incremento delle immobilizzazioni a seguito dell’acquisto di 18 bus elettrici, di mezzi per l’attività di rimozione, dell’impianto di ricatrica per veicoli elettrici e degli investimenti per i progetti di car e bike sharing. Bellavia ha inoltre riferito che relativamente al documento Elementi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell 2022 è stata predisposta una relazione sul governo societario secondo le linee guida emanate dalla Fondazione nazionale commercialisti, sottolineando che particolare attenzione si è data all’aspetto della continuità aziendale che, tenuto conto della maggiore liquidità conseguente alla fusione con la società ex Sostare srl, dei ristori ottenuti a seguito della crisi epidemiologica covid-19 e di quelli previsti derivanti dal caro-carburante, nulla fanno dubitare sul mantenimento della continuità aziendale, tesi avvalorata dalle significative risultanze del Bilancio d’esercizio.