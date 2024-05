Catania, debutto ai playoff con vittoria: Bouah nel finale stende l’Atalanta U23. Le pagelle

Fondamentale successo del Catania, che vince 1-0 sul campo dell’Atalanta U23 nell’andata del Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff: decide Bouah. Racconto della gara e pagelle.

Urlo Bouah. Il Catania centra un successo fondamentale al “Comunale” di Caravaggio, campo dell’Atalanta U23, vincendo 1-0 con la rete di Devid Bouah: risultato che pone i rossazzurri in una posizione favorevole in vista della gara di ritorno, visto che anche una sconfitta con una rete di scarto consegnerebbe il passaggio del turno.

Un successo giunto al termine di un match ben giocato dai rossazzurri che, dopo aver sprecato diverse occasioni da rete, trovano la soluzione giusta a cinque minuti dalla fine. È la prima vittoria in trasferta del 2024 (l’ultima a Benevento lo scorso 23 dicembre).

Catania, tutto bene…fino al tiro

Prima frazione di gioco ottimamente condotta dal Catania, specie nella prima parte. Idee chiare ed una continua ricerca della profondità. Nei primissimi minuti l’asse Cianci-Di Carmine si attiva due volte, con l’ex Taranto a liberare, con le spizzate di testa, il 10 rossazzurro a tu per tu col portiere: Di Carmine però sbaglia in entrambe le occasioni (nella prima segnalato fuorigioco). Il Catania c’è, proprio Cianci al 20’ sfiora il gol di testa su cross di Zammarini. Nella seconda parte di frazione si abbassano i ritmi, il Catania gestisce bene dietro anche se manca la zampata giusta davanti. Primo tempo in parità.

La vince il Catania

Ad inizio ripresa, l’Atalanta U23 cambia marcia. Stavolta sono i nerazzurri a doversi rammaricare per le chance sprecate. Prima Cissè calcia alle stelle non approfittando della respinta a distanza ravvicinata di Furlan sul tiro di Palestra, poi è Capone da ottima posizione a concludere alto sopra la traversa. La gara resta vibrante, le due squadre non si risparmiano, ma non si segnalano grosse occasioni da rete. Fino al minuto 85. Corre Costantino sulla destra e serve Tello il quale, al secondo tentativo, infila uno splendido cross per Bouah che di testa buca Vismara. Il Catania gestisce bene, senza soffrire, nel finale con l’Atalanta. 1-0 a Caravaggio, adesso il ritorno a Catania sabato 18 maggio. In un Massimino che si preannuncia sold-out.

Le pagelle di Catania – Atalanta

Furlan 6 – Attento nel secondo tempo sulla conclusione da fuori di Palestra e sul colpo di testa di Ceresoli. In generale, trasmette sicurezza al reparto.

Monaco 6 – Solidità, dietro è una garanzia. Usa bene il fisico e gioca d’esperienza. Esce per un problema fisico. Dal 72’ Curado 6 – Prestazione senza sbavature.

Quaini 7 – Controlla alla grande Cissè, con attenzione e usando l’anticipo, annullando sostanzialmente il centravanti avversario che veniva da quattro reti di fila. Poi entra Vlahovic, ma in pratica non si vede. In difesa è insuperabile.

Celli 6 – Ormai stabilmente impiegato da braccetto di sinistra, ruolo dove sembra dare il meglio. Rischia qualcosa nel secondo tempo, già ammonito, ma tutto sommato non demerita.

Bouah 6.5 – Approccio timido, nel primo tempo si vede poco. Cresce nella ripresa, specie in fase di spinta. Trova, soprattutto, il gol che decide la sfida con un inserimento cattivo dentro l’area. L’uomo dei gol pesanti nei finali di match dopo quello da tre punti con la Turris. Dall’88’ Rapisarda s.v. – Entra per dare una mano ai suoi nel finale.

Zammarini 6 – Non si risparmia a livello fisico, le sue letture sono sempre intelligenti. Gara sufficiente. Dall’88’ Kontek s.v. – Ultimi scampoli di match.

Welbeck 6.5 – Onnipresente nel primo tempo, recupera una gran quantità di palloni e non sbaglia in fase di proposizione. Tra le sue migliori gare dell’ultimo periodo.

Cicerelli 5.5 – Confermato nel ruolo di mezzala. La volontà e la corsa ci sono, manca precisione nei passaggi ed in fase di finalizzazione. Dal 65’ Tello 7 – Ci mette un po’ a carburare, guadagnandosi un giallo evitabile. Poi però sale in cattedra. Splendido il cross per Bouah, con pallone sostanzialmente appoggiato sulla testa dell’esterno rossazzurro. Poi altre giocate di qualità. Finalmente il vero Tello?

Castellini 5.5 – Non al meglio, fatica nella ripresa a contenere la spinta di Palestra. Si vede poco in fase di proiezione offensiva.

Di Carmine 5 – Pesano le due grandi occasioni da rete sbagliate nei primissimi minuti a tu per tu con Vismara (la prima in fuorigioco): il numero 10 si fa ipnotizzare dal portiere in entrambe le situazioni. Poi lavoro di raccordo, ma incidono sulla valutazione le chance sprecate. Dal 72’ Costantino 6 – Lavora bene diversi palloni, anche nell’azione del gol.

Cianci 6.5 – Riferimento offensivo principale del Catania con il suo gioco aereo. Si conferma una sua caratteristica: anche quando non fa gol, è sempre utile per la sua squadra.

Zeoli 7 – La partita l’aveva studiata molto bene tatticamente: sorprendere la difesa alta dell’Atalanta con le spizzate di Cianci ed il lavoro in profondità di Di Carmine e poi di Costantino. La mossa si rivela perfetta: nel primo tempo è la mira di Di Carmine a tradirlo, ma poi il gol di Bouah nasce da una situazione simile. Azzecca i cambi, in modo particolare quello di Tello, che tornava a disposizione dopo diverso tempo. È un Catania diverso nell’approccio, forse più sereno, e che a tratti gioca anche bene. La sensazione è che ci siano ancora margini di crescita. La qualificazione, però, non è ancora discorso chiuso: ora, appuntamento al Massimino.

Tabellino

Atalanta U23-Catania 0-1

Marcatori: 84’ Bouah

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Comi, Ceresoli; Palestra (dall’86’ Muhameti), Mendicino, Panada (dall’86’ Ghislandi), Bernasconi; Diao (dal 46’ De Nipoti), Capone; Cissè (dal 67’ Vlahovic). Allenatore: Modesto

Catania (3-5-2): Furlan; Monaco (dal 72’ Curado), Quaini, Celli; Bouah, Zammarini (dall’88’ Kontek), Welbeck, Cicerelli (dal 65’ Tello), Castellini (dall’88’ Rapisarda); Cianci, Di Carmine (dal 72’ Costantino). Allenatore: Zeoli

Arbitro: Mastrodomenico di Matera

Ammoniti: Panada, Celli, Di Carmine, Castellini, Ceresoli, Tello