Catania, che fine hanno fatto gli autovelox e i T-Red? Ecco quando e dove saranno operativi

Definita la data di entrata in vigore dei dispositivi anti infrazioni: fissato anche quello che sarà il limite di velocità

Nei mesi scorsi, sul nostro quotidiano, vi avevamo parlato a più riprese dell‘installazione dei nuovi autovelox e delle innovative T-Red sui semafori lungo la principale arteria della viabilità etnea, vale a dire la circonvallazione.

Ebbene, dopo mesi di attesa, sembra essere arrivato il punto di svolta riguardo l’installazione in strada delle apparecchiature, come confermato al Quotidiano di Sicilia dall’Assessore alla Polizia Municipale del Comune di Catania, Alessandro Porto.

Alessandro Porto al Qds: “T-Red e autovelox operativi entro maggio”

Intercettato dai nostri microfoni, Porto ha delineato lo stato dell’arte dei lavori, fissando le definitive tempistiche riguardo l’entrata in vigore dei nuovi rilevatori di velocità: “Entro il mese di maggio, dopo un breve periodo di prova, T-Red e autovelox saranno operativi – le sue parole – I plinti sono stati già apposti lungo la circonvallazione: adesso bisogna posizionare sopra di essi i casotti dove apporre gli autovelox. Quello della circonvallazione è il progetto pilota, ma stiamo già pensando a posizionare gli strumenti anche in altre parti della città come ad esempio il lungomare“. E sull’annosa questione relativa al limite di velocità che tanto aveva fatto discutere i catanesi, l’assessore mette il punto: “Il limite di velocità sarà uniformato per tutto il tratto stradale a 50 km/h“.

A cosa serviranno le T-Red

T-Red, i sistemi di videosorveglianza di ultima generazione posizionati nei semafori, saranno destinati ad una pluralità di funzioni utili a garantire il rispetto delle regole. Non soltanto avranno infatti lo scopo di beccare chi transita con il rosso, ma possiederanno la stessa valenza degli autovelox, sanzionando chi passa ad una velocità superiore a quella consentita.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI