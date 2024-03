VIDEO | Catania Beach Soccer, Bosco: “Pronta a nascere una delle nostre squadre più forti di sempre”

Il club si prepara a ripartire dopo le tre finali disputate nella scorsa stagione: “L’obiettivo è ritornarci”

Una nuova stagione di Beach Soccer è vicina al suo start. Le ambizioni del Catania Bs sono importanti anche quest’anno: provare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni e vincere dei trofei. “Ripartiamo dalle tre finali dello scorso anno”, spiega il presidente del Catania Beach Soccer Giuseppe Bosco. “Queste tre competizioni ci hanno regalato un trofeo, che è la Coppa Italia. Il 2 giugno giocheremo la Supercoppa di lega contro il Viareggio”.

Nuova partnership con DomusBet.tv e Francesco Di Paola

Al fianco del presidente Bosco, una vecchia conoscenza del Catania Beach Soccer dal 2012 al 2019: Francesco Di Paola che, con la sua DomusBet.tv, supporterà la squadra rossazzurra in qualità di Title Sponsor. “Con Peppe non ci siamo mai lasciati, sono sempre stato vicino al beach – le parole di Di Paola – Dobbiamo migliorare, arrivare in finale e portare a casa il trofeo. Sono a disposizione di Peppe, cercherò di mettere il mio pensiero imprenditoriale per questa società. Il beach è diverso dagli altri sport, io lo chiamo sport con allegria: è quello che voglio portare”.

Le novità della nuova stagione

Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Coppa dei Campioni. Questi gli obiettivi del Catania Beach Soccer nella nuova stagione. “Parteciperemo alle tre competizioni nazionali, faremo la Coppa dei Campioni subito dopo la Supercoppa di Lega, e costruiremo un settore giovanile ancora più importante con under-17, under-15 e scuola calcio. Cercheremo di creare un raccoglitore per ragazzi di Catania per fargli esprimere il loro potenziale”. Tra le novità il fatto che la Coppa Italia si giocherà a Messina: “Il calendario ufficiale deve essere ancora confermato, ma una località è certa. La Coppa Italia si terrà a Messina, a Punta Faro. Il dipartimento aveva scelto di non venire in Sicilia, siamo stati noi a convincerli e magari cambiare tappa”.

Squadra quasi pronta

Bosco parla di un Catania Bs tra i migliori mai costruiti. Dopo nove stagioni in rossazzurro, saluta la compagnia Emmanuele Zurlo. “Abbiamo deciso di valutare tutti i nostri giocatori, Emmanuele è un giocatore che non si discute – il commento di Di Paola -. Abbiamo però bisogno di gente che sposi il progetto, Emmanuele non è con noi perché lo scorso anno non ha avuto comportamenti adeguati con il nostro mister. Questo dentro la squadra ha creato tensione, e noi questo non lo vogliamo. Se un giocatore non crede nel nostro progetto o ha visioni diverse è giusto che faccia la propria strada”. Squadra pronta per il 99%, spiega Bosco. Il 2 giugno il primo appuntamento stagionale: a Viareggio il Catania Beach Soccer si giocherà la Supercoppa.