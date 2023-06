Catania, bis di Sparkling Bar al “Vincenzo Bellini”: accordo fino al 2028 grazie a partnership con Chef Express

il nuovo accordo di investimento prevede una permanenza all’interno del Terminal A fino al 2028.

Lo Sparkling Bar curato da Chef Express (Gruppo Cremonini) insieme all’azienda vitivinicola Contadi Castaldi raddoppia e fa ingresso nel Terminal A dell’Aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. Un’occasione importante per la catena di ristorazione italiana che ha all’attivo più di 200 punti vendita tra stazioni ferroviarie, aeroporti e aree di servizio autostradali, ma anche per lo scalo etneo che aumenta, grazie alla nuova partnership, l’offerta enogastronomica di alta qualità per i viaggiatori. Lo Sparkling Bar Contadi è entrato per la prima volta a Catania nel 2018 (Terminal C) e il nuovo accordo di investimento prevede una permanenza all’interno del Terminal A fino al 2028.

“Punto vendita esteticamente bello con servizio altamente qualificato”

“Siamo molto felici di inaugurare un punto vendita così importante e ringrazio Chef Express insieme a Contadi Castaldi perchè sono stati i primi a darci fiducia nel Terminal C nel 2018 – ha dichiarato l’ad Sac Nico Torrisi nel giorno d’inaugurazione del nuovo Sparkling Bar -. Oggi interveniamo con un altro accordo che aggiunge al Terminal A un punto vendita esteticamente bello, con un servizio altamente qualificato, ma soprattutto in grado di alzare il livello di qualità dell’offerta per i viaggiatori del nostro aeroporto. Faccio i migliori in bocca al lupo per l’avvio dell’attività, sperando in futuro Chef Express insieme a Contadi Castaldi vogliano investire anche su Comiso”. I numeri hanno confermato l’importanza dell’investimento catanese, come comunicato dal CEO di Chef Express Cristian Biasoni: “Ci abbiamo creduto e i numeri restituiti da Catania ci hanno dato ragione – ha spiegato Biasoni -. E’ importante essere presenti al Terminal A con Terre Moretti e Castaldi con un punto vendita di eccellenza che occupa quasi quaranta persone ed è dunque rilevante anche sul fronte occupazionale. Sono convinto che l’offerta sarà allineata con la richiesta dei clienti del “Vincenzo Bellini” perchè offre prodotti di eccellenza nel mondo Franciacorta, insieme ad un’offerta food che tiene conto delle peculiarità del territorio e gusti trasversali”. “Il progetto pensato insieme anni fa per arrivare a Catania si è dimostrato vincente – ha confermato il CEO della Holding Terre Moretti, Massimo Tuzzi -, una pianificazione che dimostra ancora quanto crediamo nella Sicilia. Con Chef Express, uno dei principali operatori italiani nei contesti di viaggio, abbiamo pensato ad uno spazio confortevole e informale, ad un luogo dove Sicilia e Franciacorta si incontrano”.

Sac: “Grazie agli investitori per aver puntato sul nostro aeroporto”

All’avvio del nuovo progetto è arrivato l’augurio della presidente Sac, Giovanna Candura: “Ringrazio gli investitori per aver voluto puntare sul nostro aeroporto. In uno scalo importante come quello di Catania, ormai hub strategico anche su rotte intercontinentali verso il Medio Oriente, è infatti fondamentale riuscire a offrire agli utenti aeroportuali non solo le tipicità regionali siciliane ma anche esperienze di degustazione legate alle eccellenze di altri territori. Siamo certi che l’ottima offerta di vino e bollicine Franciacorta di Contadi Castaldi saprà incontrare il favore di chi transita dal nostro aeroporto: motivo per cui ringraziamo l’azienda vinicola di Erbusco e Chef Express per la proficua collaborazione”.

All’indomani dell’approvazione del bilancio 2022 di Sac, chiuso con un aumento degli utili di 9,6 milioni di euro, lo scalo etneo si dimostra dinamico stringendo una partnership che inserisce l’aeroporto “Vincenzo Bellini” nel circuito Chef Express, composto in Italia già da otto aeroporti e sessantotto punti vendita.