Il Calcio a Catania, dall’esclusione alla rinascita: un anno dopo è cambiato tutto

Il 9 aprile del 2022 il Catania veniva escluso dal campionato di Serie C a seguito della cessazione dell’esercizio provvisorio. Un anno dopo festeggia la vittoria del campionato e la promozione

“Si comunica che in data odierna il Tribunale di Catania – Sezione fallimentare – ha disposto la cessazione dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica del Calcio Catania”.

Con poche ma secche righe esattamente un anno fa, il 9 aprile 2022, il Tribunale di Catania disponeva la cessazione dell’esercizio provvisorio del ramo d’azienda del Calcio Catania S.p.A., provvedimento che portò, qualche ora dopo, la FIGC a revocare l’affiliazione al club e a statuire l’esclusione dei rossazzurri dal campionato di Serie C.

Per la Catania calcistica era giunta l’ora più buia, la fine dei giochi, con l’ulteriore umiliazione di non poter neppure completare la stagione in corso.

Il fallimento e l’esclusione del Calcio Catania

L’esclusione dal campionato certificava la fine del Calcio Catania, già dichiarato fallito dal Tribunale il 22 dicembre 2021 dopo anni di cattiva amministrazione, di profonde difficoltà economiche e finanziarie indotte dall’ultima fase dell’era Pulvirenti e a cui, successivamente, la disastrosa gestione di Sigi non aveva saputo porre rimedio.

Si giunge così al 9 aprile del 2022: Catania si ritrova senza una squadra, senza più colori da sostenere, con lo sguardo teso ad un futuro allora nebuloso e privo di certezze.

Il giorno successivo, il 10 aprile, all’interno del centro sportivo di Torre del Grifo, si consuma una sorta di commiato: i tifosi incontrano calciatori e staff tecnico, gli unici a onorare fino in fondo i propri impegni.

Tra cori, bandiere, lacrime amare e speranze risuonarono, in quel giorno, le parole rivolte proprio ai tifosi da parte di mister Baldini: “Voi siete i padroni di questa fede, non permettete più a nessuno di arrivare a questo momento”.

9 aprile 2022, un anno dopo: che rinascita!

Il calcio, come del resto la vita, non appartiene ad una dimensione statica, ma vive di dinamicità, è in rapida evoluzione e cambiamento: tutto può crollare, così come nascere, da un momento all’altro. E questo è esattamente quello che è accaduto a Catania.

Chissà in quanti, appena un anno fa, avrebbero immaginato una rinascita del club rossazzurro così poderosa, vigorosa, luminosa: il Catania ha stravinto il campionato di Serie D con sei giornate d’anticipo, riappropriandosi immediatamente di quella Serie C persa, e soprattutto sembra aver posto le basi per un futuro importante, solido, ambizioso.

Questo è del resto il progetto del presidente Rosario Pelligra che, al di là degli apprezzabili risultati ottenuti finora in ambito sportivo, ha avuto il grande merito di riaccendere una miccia, quella della passione, che aspettava solo di essere innescata

Perché Catania di calcio ha sempre avuto fame, ma mancavano personaggi in grado di indirizzare questa energia verso obiettivi concreti. Adesso che sembrano esserci, i tifosi rossazzurri possono guardare avanti, consapevoli di quella che sembra una verità destinata a diventare sempre più forte negli anni a venire: il Catania è tornato.

Simone Vicino