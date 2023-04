Catania, Cantarella risponde a Mpa: “Sudano resta la candidata della Lega”

Cresce la tensione nel centrodestra in vista della scelta del proprio candidato sindaco alle amministrative di Catania: botta e risposta tra Lega e Mpa

Valeria Sudano resta la candidata della Lega.

A mettere a tacere quanto era stato detto in mattinata da Fabio Mancuso, rappresentante Mpa al tavolo del centrodestra in vista delle attesisissime amministrative in programma a Catania a fine maggio, ci ha pensato Fabio Cantarella, segretario provinciale del “Carroccio”.

“Come già previsto, la Lega in Sicilia si accinge a ritirare la candidatura dell’onorevole Sudano a sindaco di Catania. Errare humanum est. Ora si abbia il buon gusto di non pretendere contropartite (vicesindaco,presidenti ecc..) e piuttosto si comprenda una volta per tutte che i colpi di mano e gli atti di furbizia non pagano” erano state le infuocate dichiarazioni di Mancuso.

Parole a cui, nel pomeriggio, è seguita una smentita secca e immediata, volta a ribadire il sostegno della Lega alla Sudano.

Lega: “Sudano figura di altissimo profilo: è innamorata di Catania e non si ritirerà”

Una vera e propria iniezione di fiducia quella di Cantarella alla candidata Lega, considerando i dubbi e le incertezze che continuano ad aleggiare sul centrodestra in vista di fine maggio.

“Catania è l’unica città siciliana al voto in cui abbiamo proposto la candidatura di un nostro esponente e questo perché riteniamo di aver messo a disposizione della coalizione e della Città una figura, come quella di Valeria Sudano, di altissimo profilo, esperta e competente oltre che innamorata di Catania, che non è pronta a ritirarsi – le parole del segretario provinciale – A differenza di quanto voglia far intendere qualcuno di scarsa memoria, per noi la scelta dei candidati non è mai una questione di poltrone ma di valori e programmi. Lo dimostra la storia recentissima quando durante la precedente amministrazione comunale la poltrona l’abbiamo lasciata allorché non abbiamo più condiviso il metodo. Peccato che non lo abbia fatto, chi oggi, mostrando scarsa memoria, decise di non fare altrettanto pur essendo con noi federato. La Lega si dimostra il partito del fare e dopo aver fatto uscire Catania dal buio del dissesto col contributo a fondo perduto da mezzo miliardo di euro, oggi col ministro Salvini lavora sodo per ridare dignità a strade e ferrovie siciliane oltre che a collegare la Sicilia col resto d’Italia grazie al ponte sullo Stretto. Con lo stile che ci contraddistingue, ribadiamo il massimo rispetto per le decisioni che ciascun partito assume in casa propria e chiediamo lo stesso rispetto. Con la stessa legittimazione, ci limitiamo a ribadire che siamo davvero convinti che Valeria Sudano abbia tutte le carte in regola per portare in città risanamento e cambiamento e per questo rimane la nostra candidata che abbiamo proposto al tavolo del centrodestra”.

Donzelli (FdI): “Centrodestra unito, ancora qualche giorno e avremo il nostro candidato sindaco”

Anche Fratelli d’Italia ha provato a stemperare la tensione attraverso le parole del responsabile organizzativo nazionale, Giovanni Donzelli.

“Abbiamo ancora qualche giorno di tempo per il candidato sindaco. Il centrodestra sarà unito, saremo compatti e porteremo avanti la migliore proposta possibile per la città di Catania. Ci sono le fasi delle trattative in cui ognuno espone sul tavolo le proprie proposte, tutte di altissimo livello e tutte validissime. Alla fine, ribadisco, troveremo la scelta migliore per questa città”.