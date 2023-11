Catania, carcere per un rapinatore di un centro scommesse

Un 55enne è stato arrestato dalla Polizia di Catania per rapina in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Finisce in galera un rapinatore. Antonio Giuffrida di 55 anni è stato arrestato dalla Polizia di Catania per rapina in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP su richiesta della Procura. Le indagini sono state effettuate indagini della Squadra Mobile della Questura su un caso avvenuto il 10 agosto. L’uomo sarebbe uno dei due banditi che ha assalito un centro scommesse rubando 610 euro in contanti. Sono in atto ulteriori investigazioni per identificare il complice.

La fuga e la reclusione

I due dopo aver perpetrato il reato sono scappati a bordo di un vecchio motociclo di colore grigio imboccando contromano una via limitrofa all’esercizio. Gli stessi hanno percorso il marciapiede senza curarsi dei pedoni al fine di far perdere le loro tracce in fretta. Le registrazioni degli impianti di videosorveglianza della zona sono state analizzate. A seguito dell’esecuzione dell’ordinanza l’indagato è stato condotto in carcere.