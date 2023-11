Catania, vende marmitta rubata sui social: si presenta la Polizia

Un giovane ha provato a vendere tramite Facebook una marmitta rubata. La Polizia di Catania ha denunciato per ricettazione un 19enne.

Un giovane ha provato a vendere tramite Facebook una marmitta rubata. La Polizia di Catania ha denunciato per ricettazione un 19enne, originario della provincia di Ragusa , che ha posto sul mercato il pezzo trafugato. Gli agenti del Commissariato Borgo Ognina hanno indagato a seguito di una denuncia di furto di un silenziatore (oltre mille euro) sgraffignato da una moto lasciata parcheggiata in via Fulci. A subire il danno un 23enne che qualche giorno dopo i fatti stava scorrendo le pagine della sezione “market place” notando la propria marmitta in vendita per poche centinaia di euro.

La comunicazione alle autorità e la svolta

Il ragazzo ha così denunciato quanto scoperto ai poliziotti che hanno ricostruito la dinamica e contattato il venditore simulando di essere interessati all’acquisto e fissando un appuntamento.

Il 19enne si è presentato nel luogo indicato a bordo di uno scooter portando il silenziatore ma ad attenderlo c’erano gli agenti che lo hanno prontamente fermato. È stato rilevato così l’effettivo furto in quanto il numero seriale della marmitta corrispondeva a quella rubata. Il ladro, alla fine degli accertamenti di rito, è stato denunciato per ricettazione.