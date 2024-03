Catania, ciclista cade sull’Etna: intervento dell’elisoccorso

Il biker è stato consegnato al personale del 118

Allertati dalla Centrale Operativa del 118 nella tarda mattina di sabato 30 marzo, i tecnici della Stazione Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un biker, infortunatosi nella zona di Contrada Porcaria, territorio del comune di Nicolosi sul versante sud dell’Etna.

Etna, ciclista trasportato in elisoccorso

Il ciclista, mentre percorreva uno sterrato, è caduto procurandosi diversi sospetti traumi. Raggiunto dalle squadre di soccorso è stato immobilizzato, imbarellato ed evacuato dal terreno impervio, per essere consegnato al personale 118, che tramite ambulanza ha trasportato l’infortunato fino alla piazzola d’atterraggio dell’elicottero, per il volo urgente in pronto soccorso. Presenti sul posto i militari del SAGF della Guardia di Finanza e la Polizia Municipale di Nicolosi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI