Catania, commissario Mattei, il “traghettatore” dalla Festa alle elezioni

Intervista al neo commissario di Comune e Città metropolitana: “Catania? Devo ammettere che mi aspettavo di peggio. Bisognerà capire le priorità e affrontarle, i dirigenti saranno i miei assessori”

CATANIA – La gioia di salire sulla Carrozza del Senato in rappresentanza del Comune di Catania. Una “prima volta” con la fascia tricolore per il neo commissario straordinario di Palazzo degli Elefanti, Piero Mattei, che non nasconde la grande emozione. Ma anche la consapevolezza che, passata la festa in onore della Santa Patrona, bisognerà occuparsi della città. E delle mille esigenze e urgenze, prima del voto previsto per la fine di maggio.

L’ex prefetto oggi commissario straordinario del Comune e della Città metropolitana di Catania, ne è conscio ed evidenzia proprio questo nell’intervista rilasciata in occasione dell’uscita della Carrozza del Senato del 3 febbraio. “Una parte di questo lavoro l’ho già iniziato – spiega Mattei. Sono stato già all’area metropolitana e al Comune. Ho parlato con tutti i dirigenti per avviare un percorso di conoscenza delle problematiche – aggiunge – e devo ammettere che mi aspettavo di peggio. A distanza, da Palermo, le cronache locali della città sembrava più complesse”.

Non nasconde le tante problematiche che gravano su Catania e il poco tempo a disposizione, ma ha già avviato il lavoro. “Ho parlato con i dirigenti – sottolinea – ed è evidente che ci sono i problemi, primo tra tutti è quello legato alle risorse economico finanziarie. Speriamo che, con l’aiuto dei vari programmi che possono essere innestati nel grande serbatoio del Pnrr, riusciremo a poter assicurare la soluzione di qualche problematica”.

Il tempo a disposizione è poco e le cose da fare tante

Ma il tempo a disposizione è poco e le cose da fare tante. “Lo so – prosegue – ci sono solo tre mesi prima che, a metà aprile, venga avviato il servizio elettorale che è quello che impegnerà dal punto di vista qualitativo e quantitativo gran parte del personale proprio in vista delle elezioni. Ma questo non significa che gli altri problemi verranno accantonati – assicura. Bisognerà capire le priorità e affrontarle, insieme ai dirigenti. Che in questo momento è come se fossero i miei assessori”.

Un appello alla città in vista del clou della festa di sant’Agata

Un passaggio, il commissario Mattei, lo dedica ai provvedimenti presi dal suo predecessore, Federico Portoghese. In particolare, la direttiva per la quale i dirigenti non possono rilasciare dichiarazioni alla stampa se non concordate con il commissario stesso. “Mi pare sia un’ottima direttiva – sorride Mattei -. Ma io credo che, nonostante tutte le direttive, nessuno possa impedire ai giornalisti di seguirci, per non dire inseguirci”. Infine, il neo commissario straordinario, lancia un appello alla città in vista del clou della festa di sant’Agata. “Cerchiamo di rispettare le regole – insiste, riprendendo anche le parole dell’Arcivescovo Renna. Sappiamo bene che la folla, quando si muove, diventa incontrollabile. È indispensabile seguire le regole per la sicurezza propria e degli altri, per evitare situazioni difficili e pesanti come accaduto in passato”.