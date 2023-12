Comune di Catania, concessioni del suolo pubblico estese fino al 28 febbraio

"Le concessioni ancora in corso di validità, mantengono la loro efficacia fino al 28 febbraio 2024", fa sapere il Comune.

“La Giunta comunale di Catania, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, su proposta dell’assessore alle attività produttive Giuseppe Gelsomino, ha approvato la delibera di proroga delle concessioni di suolo pubblico per l’attività di commercio”.

Lo rende noto il Comune di Catania attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web e sui propri canali social.

Suolo pubblico, cosa dice la delibera

“Pertanto, le concessioni ancora in corso di validità, mantengono la loro efficacia fino al 28 febbraio 2024 nelle more dell’adeguamento a future direttive governative e/o norme sopravvenute in materia di direttiva comunitaria 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein”.

“Le concessioni interessate alla proroga fino a tutto il mese di febbraio, sono quelle inerenti il suolo pubblico per l’attività di commercio su area mercatale e non mercatale, individuate in perimetro e fuori perimetro (area storico ambientale), chiosco bibite/alimenti/fiori, edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici, automezzi attrezzati per la vendita di alimenti e bevande e arredi amovibili (tavoli, sedie ecc.).