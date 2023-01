Catania, continua la lotta all’illegalità diffusa: sanzionati 3 posteggiatori abusivi

Durante i controlli nel cuore di Catania, i Carabinieri hanno sanzionato 3 posteggiatori abusivi multandoli per quasi 800 euro

I Carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, sono stati impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nel centro storico e in particolare in piazza Federico di Svevia (castello Ursino), in piazza Stesicoro, piazza Della Repubblica, corso Italia, via Etnea, zona Borghetto, affollate da numerosi turisti e residenti.

I militari dell’Arma, nell’ambito delle attività di controllo hanno sorpreso “all’opera” tre catanesi, un 64enne, un 46enne e un 44enne, già noti alle forze dell’ordine, individuati tra via B. Bernardo, piazza San Domenico e inizio via Plebiscito mentre si affaccendavano a “impartire” indicazioni di manovra agli automobilisti che posteggiavano le proprie autovetture.

I carabinieri, pertanto, hanno sanzionato amministrativamente i tre parcheggiatori abusivi, ciascuno per un importo di 769 euro, e hanno proceduto nei loro confronti al sequestro degli “incassi” percepiti sino a quel momento.

Beccato un giovane in possesso di marijuana

In tale contesto operativo, la ricerca di stupefacenti e armi effettuata nel corso di diversi posti di controllo ha fornito riscontro ai militari per un giovanissimo, trovato in possesso di modica quantità di marijuana che è stato segnalato, quale assuntore, alla locale Prefettura.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale effettuati i militari dell’Arma hanno identificato circa 70 persone e sottoposto a verifica una quarantina di veicoli in transito contestando una decina di infrazioni al Codice della Strada per un ammontare complessivo di oltre 4mila euro e la sottoposizione al fermo/sequestro amministrativo di un veicolo.

I militari dell’Arma hanno sorpresi diversi automobilisti mentre circolavano a bordo delle proprie autovetture utilizzando il telefono cellulare, privi di copertura assicurativa obbligatoria e di revisione periodica.