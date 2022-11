Da Monte Po a San Giorgio, polizia in azione: il bilancio dei controlli

Il bilancio degli ultimi controlli per il contrasto dell'illegalità diffusa in diversi quartieri di Catania.

Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato Nesima ha effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nei quartieri di San Giorgio, San Giovanni Galermo e Monte Po.

Ecco il bilancio delle ultime operazioni.

Controlli da San Giorgio a Monte Po, scattano denunce

Il titolare di un chiosco bar è stato indagato per mancanza della tabella dei giochi proibiti, criticità in materia di salubrità e sui luoghi di lavoro (sporcizia sui luoghi di lavoro, mancanza degli attestati di formazione, dislivello con rischio inciampo e altro ancora). Inoltre, gli sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 6mila euro in relazione alla vendita non autorizzata di bevande alcoliche e superalcoliche e per l’istallazione abusiva di sala pubblica da gioco. Sorpreso anche un minore intento a lavorare senza un regolare contratto di lavoro.

Sono stati anche denunciati 8 soggetti, 5 dei quali per furto d’acqua mediante allaccio abusivo alla rete idrica e 3 per furto di energia elettrica.

Inoltre, gli agenti hanno denunciato una persona per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone in un contenzioso tra proprietario e affittuario di un immobile per la richiesta di disattivazione della fornitura di energia elettrica mediante subentro. Un altro soggetto è stato indagato per i reati di lesioni e minaccia.

Infine, gli operatori hanno eseguito anche 20 controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive e, in via Capo Passero e via Galermo, hanno contestato diversi articoli 75 del D.P.R. 309/90 per uso di droga.