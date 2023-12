Catania, controlli straordinari della Polizia nel quartiere San Cristoforo

Gli operatori hanno inoltre eseguito un controllo amministrativo presso un autonoleggio con officina in via Poulet

Prosegue senza sosta l’attività di controllo straordinario del territorio della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi, nell’ambito del modulo operativo denominato Controllo Integrato del Territorio, le forze dell’ordine hanno dato luogo a numerosi e diversificati servizi straordinari. Azione focalizzata sulla prevenzione e repressione di reati in genere, sulle violazioni al Codice della Strada e su altri fenomeni di illegalità. L’attività si è concentrata soprattutto in via della Concordia, via Poulet e via Plaja.

I diversi posti di controllo, eseguiti nella zona, hanno permesso di identificare 64 persone, di cui 18 con precedenti, controllare 35 veicoli ed elevare diverse contravvenzioni al Codice della Strada.

Sprovvisto di autorizzazioni

Gli operatori hanno inoltre eseguito un controllo amministrativo presso un autonoleggio con officina in via Poulet, che è stato trovato sprovvisto delle previste autorizzazioni. Sono state pertanto contestate alcune contravvenzioni amministrative. Come previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, infatti, è risultato mancare l’aggiornamento della lista delle targhe delle autovetture utilizzate per l’attività. Assente anche la SCIA per l’attività di officina, presupposto indispensabile per avviare l’attività commerciale, con il conseguente sequestro dell’attrezzatura tecnica presente. Inoltre, è stato contestato il mancato rispetto della legislazione vigente in materia di smaltimento degli olii esausti ed è stato pertanto indagato in stato di libertà.