Catania, corsi Its Academy valutati tra i migliori d’Italia

I corsi dell’Its Academy di Catania sono stati valutati tra i migliori d’Italia. Il dato emerge dal ‘Ranking dei percorsi degli Its Academy – monitoraggio nazionale 2023’ predisposto da ‘Indire’ per conto del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Secondo il report, ben 7 percorsi dell’Its di Catania, tra i valutati dal Ministero, risultano nella fascia verde, la più elevata, con un punteggio superiore a 70. Per sei di questi, si legge in una nota, è prevista la premialità ai fini dell’assegnazione delle risorse ministeriali, erogate per il 70% in base al numero di studenti ammessi al secondo e terzo anno e per il 30% in base all’esito di questo monitoraggio nazionale. “E’ la prima volta che Catania, e la Sicilia tutta, raggiunge questo risultato di cui siamo davvero molto soddisfatti – afferma Antonio Scamardella, presidente dell’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile. – È il riconoscimento del lavoro svolto per offrire ai nostri giovani dei percorsi che meglio rispondono alle esigenze delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, garantendo uno sbocco occupazionale medio al di sopra del 90% degli allievi formati”.

I criteri utilizzati per la valutazione degli Its

I criteri utilizzati per la valutazione degli Its hanno riguardato l’attrattività, l’occupabilità, le reti interregionali, la partecipazione attiva, la professionalizzazione e la permanenza in impresa. “Un traguardo frutto di sinergie create con le aziende locali, nazionali e internazionali – ha aggiunto la vicepresidente dell’Its Brigida Morsellino – che hanno permesso e permettono costantemente una formazione sempre diretta e aggiornata verso le reali esigenze del settore di competenza”. Nel prossimo mese di giugno si concluderà la valutazione dei progetti presentati per l’attivazione dei nuovi percorsi formativi, permettendo ai diplomati dell’anno scolastico in corso di poterli scegliere e frequentare già dal prossimo autunno.