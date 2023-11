Catania, Corso dei Martiri, Trantino al QdS: “A giorni la gara per il parcheggio”

L’annuncio del primo cittadino: “Questione di uno-due giorni e finalmente procederemo alla pubblicazione del bando. Ora la parola passa ai privati”

CATANIA – Si attendono solo le credenziali e poi il nuovo bando di gara per la realizzazione del parcheggio di Piazza della Repubblica potrà essere pubblicato. Manca quindi poco, pochissimo, affinché venga riattivato l’iter per la realizzazione della seconda di urbanizzazione, propedeutica alla realizzazione delle opere che corso Martiri della Libertà attende da oltre mezzo secolo. La conferma arriva dalle parole del sindaco di Catania, Enrico Trantino. “Stiamo aspettando le credenziali, che dovrebbero arrivare a breve – afferma il sindaco – questione di uno o due giorni e poi finalmente potremo procedere alla pubblicazione del bando per la realizzazione del parcheggio di piazza della Repubblica”.

Ultimo step di competenza del Comune

Questo significa che, dopo anni, si potrà avviare e portare a compimento l’ultimo step di competenza dell’amministrazione per quanto riguarda la riqualificazione del corso Martiri della Libertà. L’infrastruttura, realizzata su più piani, potrà ospitare circa 350 auto. Come evidenzia ancora il primo cittadino. “Finalmente – prosegue Trantino – si porta a compimento l’ultima opera di urbanizzazione che mancava per l’esecuzione dei lavori di Corso Martiri della Libertà: ora – conclude – la palla passa direttamente ai privati”.

Il vecchio bando di gara bocciato dal Tar

L’iter era stato bloccato dopo il ricorso da parte dell’Associazione dei costruttori edili e dalla conseguente sentenza del Tar che aveva bocciato il bando di gara, costringendo l’amministrazione a riavviare tutte le procedure. Cosa che, come affermano dagli uffici di Palazzo degli Elefanti, l’amministrazione ha fatto, recependo ciò che il Tribunale aveva evidenziato. La nuova gara sarà pubblicata su piattaforma telematica unica, come previsto dal nuovo codice degli appalti. Come confermano dagli uffici, il bando è stato approvato dal collegio di difesa della passata amministrazione ed è anche passato dalla cabina di regia istituita sulla questione.

Nel 2024 verrà realizzato il parcheggio

Per quanto riguarda la tempistica, il 2024 dovrebbe essere l’anno della realizzazione del parcheggio: serviranno, infatti, trenta giorni circa per per ricevere le offerte, altrettanto per procedere con la gara e le eventuali verifiche potrebbero portare via un altro mese. Insomma, i cantieri potrebbero vedere la luce nella prima metà del prossimo anno.