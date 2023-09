Catania, Trantino: “Questa città non dimentica la cultura, tante iniziative in programma”

Il primo cittadino etneo presente alla presentazione del "La banda dei carusi" di Cristina Cassa Scalia

Nel pomeriggio di ieri in Piazza Domenico Bruno, nel cuore pulsante della città antica di Catania, alla presenza del Sindaco Enrico Trantino e dell’avvocatessa Maria Licata, la scrittrice Cristina Cassar Scalia ha presentato il suo ultimo libro “La banda dei carusi”, edito da Einaudi.

Catania protagonista

In questo suo ultimo sforzo letterario, ancora una volta il vicequestore Varina Guatrasi resta protagonista principale indagando tra le vie di Catania, portando così i lettori alla scoperta più intima della nostra città. Da questo progetto uscirà a breve una serie televisiva. L’evento culturale è stato organizzato dalle Librerie Cavallotto in collaborazione con Il Gruppo Decò e Bruno Euronics.

In questa occasione abbiamo avuto modo di scambiare due battute con il primo cittadino della Città Enrico Trantino che ci ha parlato degli eventi culturali in atto e di quelli in programma.