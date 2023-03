Catania, denunciato per esercizio abusivo titolare di centro scommesse

L'uomo è stato segnalato dalle autorità anche all'Agenzia dei Monopoli

Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Piedimonte Etneo, unitamente a personale dell’Agenzia dei Monopoli – Sezione Operativa di Catania, hanno effettuato una serie di controlli in attività commerciali finalizzati al contrasto dell’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e in generale tese alla verifica del rispetto delle norme relative all’installazione apparecchi destinati al gioco.

Al termine delle attività ispettive è stato denunciato dai carabinieri un 42enne del posto

censurato, gestore di un’attività di canapa store e centro scommesse, per esercizio

abusivo di attività di giuoco o di scommessa ed esercizio di giochi d’azzardo.

42enne segnalato anche all’Agenzia dei Monopoli

Il 42enne è stato invece segnalato dal personale dell’Agenzia dei Monopoli per le altre violazioni riscontrate ossia per l’installazione in attività commerciale di apparecchi (ad esempio Slot e New Slot) senza la prescritta licenza, per la raccolta di scommesse di gioco senza prescritta licenza, la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché l’installazione di apparecchi destinati anche indirettamente a qualunque forma di gioco anche di natura promozionale non rispondenti alle caratteristiche.