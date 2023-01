Catania, emergenza istituzionale: preoccupazione in vista di Sant’Agata

Ne abbiamo parlato con il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, che conferma l'inquietudine del Palazzo.

Un nuovo commissario straordinario, il vice Campo o il Capo di Gabinetto. Il procedimento di revoca dell’incarico avviato dall’Assessorato regionale agli Enti locali nei confronti di Federico Portoghese, sta creando dubbi e incertezze. In particolare di fronte al funzioamento della macchina amministrativa chiamata, oltre il resto, a organizzare la festa di Sant’Agata. Ma anche in vista delle prossime elezioni comunali. Per questo, domani sera, il consiglio comunale si riunirà in seduta straordinaria. L’oggetto della seduta d’altronde non lascia dubbi. “Emergenza crisi istituzionale del Comune di Catania”.

Le parole del presidente del consiglio

Ne abbiamo parlato con il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, che conferma l’inquietudine del Palazzo e la necessità di avere risposte. Confermando la disponibilità del senato cittadino a fare la propria parte. “Siamo di fronte a un conflitto istituzionale. Non è la prima volta che lo dico – spiega Anastasi. Si sono innescati dei meccanismi e adesso vedremo dove ci porteranno”. Il presidente del Consiglio evidenzia come l’assemblea civica non sia stata messa a parte di alcune decisioni prese dal commissario straordinario. Tanto che la conferenza dei Capigruppo lo aveva convocato per farsi spiegare alcune scelte.

Il consiglio straordinario di domani

“Abbiamo sempre parlato di metodo, non di merito” – continua Anastasi. evidenziando la necessità di sciogliere alcuni nodi tra cui appunto le festività agatine e la campagna elettorale. “Apprendiamo sempre quanto accade negli ordini di stampa – aggiunge. Sapevamo che sarebbe arrivato il provvedimento di revoca ed è ovvio che questa revoca avrà bisogno di una sostituzione. Quindi ci troveremo con un nuovo segretario generale che, per quanto capace, dovrà ricominciare tutto da capo e con un nuovo commissario. Siamo preoccupati – incalza.Il consiglio è compatto e pretende di sapere cosa sta succedendo e come si affronteranno i prossimi temp. Non possiamo fare altro – conclude – che essere a disposizione della città, della macchina amministrativa e dei cittadini”.

Sant’Agata, si procede con regolarità

Intanto, sembra che la festa di Sant’Agata non subirà alcun intoppo. Così pare da quanto emerso nel corso dell’incontro di oggi in prefettura che ha fatto il punto sull’organizzazione degli eventi religiosi e degli aspetti di sicurezza.