Catania, entra nella fontana dell’Amenano e poi si scaglia contro la polizia: arrestato

Durante gli ordinari servizi di controllo a Catania, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in Piazza Duomo per la presenza di una persona all’interno della fontana dell’Amenano.

Catania, l’uomo fermato e immobilizzato

Sul posto il personale operante ha individuato il soggetto segnalato, invitandolo ad uscire immediatamente e ad esibire i documenti di riconoscimento. L’uomo però, dopo tali inviti, è andato in escandescenza iniziando ad inveire contro i poliziotti, insultando e minacciando di morte uno degli operatori. Una volta uscito dalla fontana, ha tentato di scagliarsi contro il poliziotto, ma è stato prontamente fermato e immobilizzato.

Durante il trasporto con l’autovettura di servizio l’uomo, ancora in escandescenza, ha colpito con pugni il plexiglass divisorio dell’abitacolo e i vetri dei due sportelli, senza danneggiarli ma procurandosi delle ferite successivamente medicate presso il pronto soccorso dell’Ospedale “San Marco”.

Catania, l’arresto per resistenza e minacce

Una volta riportato alla calma, l’uomo si è rifiutato categoricamente di fornire le proprie generalità. Identificato è risultato essere un 48enne catanese, pluripregiudicato, senza fissa dimora. Al termine delle attività di rito è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e minacce aggravate a Pubblico Ufficiale e denunciato allo stato libero per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

