Catania, entusiasmo alle stelle: sfondata quota 10 mila abbonati

Incredibile il dato a meno di 48 ore dall'apertura della campagna abbonamenti del Catania: superata quota 10 mila tessere staccate

Numeri irreali, ai limiti dell’assurdo.

Catania esplode di passione e non vede l’ora di trascinare mister Tabbiani e i suoi ragazzi verso un campionato di vertice in Serie C.

10.020 sono gli abbonamenti staccati a meno di 48 ore dall’apertura della campagna abbonamenti da parte della società di Ross Pelligra.

Le parole, dinanzi a dati che già adesso fanno impallidare buona parte dei club militanti in Serie A, sembrano non essere più sufficienti.

Il comunicato del Catania: sold out in Curva Nord

Al termine della seconda giornata d’attività dei botteghini in Piazza Spedini, nell’ambito della campagna “Figli dei Vulcano”, i tifosi rossazzurri hanno sottoscritto complessivamente 10.020 abbonamenti.

In Curva Nord, si registra già il “sold out”.