Catania FC, ufficiale anche il colpo Quaini in difesa

I rossazzurri mettono a segno l'ennesimo colpo di mercato: ufficiale l'arrivo dal Fiorenzuola del difensore Alessandro Quaini

Dopo una lunga trattativa, il Catania è arrivato finalmente al traguardo.

La dirigenza rossazzurra, infatti, si è ufficialmente assicurata il centrale difensivo Alessandro Quaini, prelevandolo a titolo definitivo dal Fiorenzuola.

Quaini, classe 1998 nonchè fedelissimo di mister Tabbiani, va così a rinforzare il pacchetto arretrato della formazione dell’Elefante.

Il comunicato del Catania

“Catania Football Club – si legge – comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S. Fiorenzuola 1922 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Quaini, nato a Cremona il 17 settembre 1998. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa e vissute tre annate in Primavera, l’atleta lombardo ha debuttato successivamente in ambito professionistico con il Fondi, in terza serie. In C, ha sommato esperienze nei tre gironi con le maglie del Renate, dell’Albinoleffe, del Monopoli e del Fiorenzuola guidato da mister Tabbiani, esprimendosi da difensore. Nel 2020/21 ha sommato 13 presenze in Serie B con il Pisa”.